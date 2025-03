Podcast "Nur der FCK" FCK-Leihgabe Grant-Leon Ranos: "Die nächsten drei Punkte sind die wichtigsten drei Punkte" Stand: 13.03.2025 09:24 Uhr

Grant-Leon Ranos wurde zur Rückrunde vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ausgeliehen. Nach seinen ersten Minuten im FCK-Trikot hofft er auf weitere Einsatzzeiten

Natürlich hatte sich Grant-Leon Ranos diesen Wechsel etwas anders vorgestellt. Ende Januar kam der 21-Jährige auf Leihbasis vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach auf den Betzenberg, bislang reichte es nur für einen Kurzeinsatz - beim 3:0 Sieg gegen Jahn Regensburg. Das hat auch mit der starken Konkurrenz in der Offensivabteilung der Roten Teufel zu tun. Ragnar Ache ist mit 13 Treffern erfolgreichster Torschütze, bei Daniel Hanslik stehen sechs Treffer und zehn Assists in den Statistiken: "Ich bin im Winter gekommen und die Jungs bringen auch die Leistungen", sagt Ranos im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK" und ergänzt: "Man gibt jeden Tag Gas, empfiehlt sich dem Trainer und dann wird man sehen, wie es kommt."

Kaiserslautern - Paderborn - Jerewan - Tiflis - Kaiserslautern

Was bei Grant-Leon Ranos noch dazu kam, ist eine hartnäckige Schambeinverletzung. Die machte sich bereits in Gladbach bemerkbar und hatte sich nach den ersten Trainingseinheiten in Kaiserslautern noch einmal verschlimmert. Doch mittlerweile fühlt sich der Stürmer wieder fit für weitere Einsätze. Vielleicht klappt es ja schon im nächsten Zweitligaspiel in Paderborn (Samstag, 13:00 Uhr / live im Audiostream der Sportschau), spätestens aber in der kommenden Woche im Trikot der armenischen Nationalelf.

17 Länderspiele hat Grant-Leon, der bis zu seinem 18. Lebensjahr übrigens den Nachnamen seiner Mutter, Mamedova, trug, für Armenien bestritten, viermal war er als Torschütze erfolgreich - zweimal auch beim überraschenden 4:2-Erfolg in Wales. "Es ist immer etwas ganz besonderes, für die Nationalmannschaft zu spielen", sagt Ranos, der sich jetzt auf die anstehende Länderspielpause freut. Für die Armenier geht es in der Nations League um den Aufstieg in die Gruppe B. In zwei Relegationsspielen treffen sie auf den Nachbarn Georgien - zunächst in Jerewan und drei Tage später in Tiflis. "Die Länder liegen nebeneinander, das werden zwei heiße Spiele", sagt Ranos.

Grant-Leon Ranos: Viel gelernt von Miro Klose

Für einen 21-Jährigen hat Grant-Leon Ranos schon einige Stationen hinter sich. Die Karriere bei einem größeren Klub begann für den gebürtigen Niedersachsen im Alter von neun Jahren bei Hannover 96. Nach fünf Jahren folgte der Wechsel zu Borussia Dortmund, wo Grant-Leon aber nur ein Jahr blieb: "Da war ich noch jung und alleine im Internat und habe mich auch nicht so wohl gefühlt", blickt er auf diese Zeit zurück.

2018 ging es dann zum FC Bayern München, wo er in der B-Jugend von einem in Kaiserslautern durchaus sehr bekannten Coach trainiert wurde - von Miroslav Klose: "Das war etwas Besonderes, er hat mir sehr viele Tipps gegeben, wie sich ein Stürmer verhalten sollte." Doch nach dem Sprung in den Herrenbereich als Spieler der Regionalligamannschaft sah Ranos keine großen Chancen mehr, es in München auch in die Bundesliga zu schaffen.

Erste Bundesliga-Einsätze in Mönchengladbach

Deshalb erfolgte der Wechsel nach Mönchengladbach, wo es in der ersten Saison aber auch nur zu neun und in der aktuellen Hinrunde zu zwei Kurzeinsätzen reichte. "Jeder hat seinen eigenen Weg und seine eigene Geschichte. Meine ist aber noch nicht vorbei, obwohl es nicht leicht war", hat Grant-Leon die große Hoffnung, sich demnächst mit weiteren Einsätzen im Trikot des FCK wieder in den Fokus zu spielen.

FCK-Stürmer Ranos: Von Spiel zu Spiel denken

Seine Ziele für die kommenden Wochen beim FCK formuliert Grant-Leon Ranos, der in Kaiserslautern die Wohnung des nach Braunschweig ausgeliehenen Richmond Tachie bezogen hat, wie folgt: "Ich möchte Spielminuten sammeln und mich sportlich und persönlich weiterentwickeln", sagt er. "Wenn ich der Mannschaft helfen kann, dann werde ich das tun. Wenn es dann zum Aufstieg führt, würde mich das sehr freuen."

Vielleicht schon vorentscheidend könnten bei diesem Vorhaben die kommenden drei Spiele sein. Nach dem Gastspiel in Paderborn geht es nach der Länderspielpause zunächst zu Hause gegen Düsseldorf und dann nach Magdeburg. Wobei Grant-Leon Ranos gar nicht so weit denkt. "Die 2. Liga ist so eng, da macht es keinen Sinn, zu weit nach vorne zu denken. Die wichtigsten drei Punkte sind die nächsten drei Punkte."