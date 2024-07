Das war der EM-Liveticker EURO 2024: Spanien siegt im Viertelfinale ++ Deutsche Fans in Trauer ++ Auch Frankreich weiter ++ Stand: 06.07.2024 00:07 Uhr

EURO 2024: Das Deutsche Team im Stadion, ganz Stuttgart im EM-Fieber - doch es hat nicht gereicht: Spanien siegt im Viertelfinale mit 2:1. Wir waren mit Euch in der City und beim Public Viewing.

5.7.2024, 23:59 Uhr

Time to Say Goodbye

Was für ein Tag. Es fällt uns schwer, die richtigen Worte für so eine bittere Niederlage zu finden. Was bleibt, sind die Eindrücke vor und während des Spiels. Eine feiernde und pulsierende Stadt, die über drei Wochen ein großes Fußballfest veranstaltet hat. Und wie es von Euch schon einige gesagt haben: Die Erinnerungen und das Turnier bis hier hin sind etwas ganz Besonderes.

SWR-Reporter Luis Manzi verabschiedet sich vom Schlossplatz in Stuttgart.

Wir sagen Adieu und Gute Nacht aus Stuttgart.

5.7.2024, 23:34 Uhr

Ein Elfmeterschießen - und Frankreich gewinnt!

Was für ein Krimi noch am späten Abend! Mit einem 3:5 im Elfmeterschießen nach 120 torlosen Minuten zieht Frankreich ins Halbfinale ein. Gratulation! Auf dem Schlossplatz in Stuttgart ist schon Aufbruchstimmung angesagt, viele Fans hatten für Portugal die Daumen gedrückt. Und es ist unsommerlich kalt geworden. Für heute ist das Fußballfest wohl bald vorbei.

Mit Elfmeterschießen auf der großen Leinwand geht ein langer Abend der EURO 2024 in Stuttgart zu Ende.

5.7.2024, 23:14 Uhr

Noch eine Verlängerung - und wieder ist der Schlossplatz voll

Ein verrückter Fußballabend: Derweil die Deutschen Fans trauern und die Spanier feier geht es auch für Frankreich und Portugal in die Extra-Runde - nach einem 0:0 nach regulärer Spielzeit.

Beim Viertelfinale Frankreich gegen Portugal ist der Schlossplatz in Stuttgart wieder gut gefüllt.

5.7.2024, 22:41 Uhr

Völlig losgelöst? Es! Geht! Weiter!

Auf dem kleinen Schlossplatz in Stuttgart sammeln sich Fans um eine kleine Kapelle. Guggenmusik mit Major Tom - ja, trotz der Niederlage will man hier auf das Feiern nicht verzichten:

5.7.2024, 22:22 Uhr

Seit 14 Uhr um Einsatz - und es geht noch bis Mitternacht!

Für die Helfer rund um das große Fanfest in Stuttgart bedeutet das zweite Viertelfinal-Spiel Zeit zum Durchatmen: Nikola und Laura vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) etwa machen gerade an die Liege gelehnt ein kleines Päuschen.

Nikola (links) und Laura sind beim Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart für das Deutsche Rote Kreuz im Einsatz.

Die Erste-Hilfe-Rucksäcke lagern dabei auf der Trage. Während Deutschlandspiels hatten sie viel zu tun, es gab kaum Pause. Viele, denen sie helfen mussten, waren Fans, die die Hitze nicht vertragen haben. "Den meisten konnten wir vor Ort helfen."

5.7.2024, 22:00 Uhr

Noch ein Viertelfinale - diesmal ganz entspannt

Die Stimmung auf dem Schlossplatz ist ruhig und friedlich. Auch die Polizei Stuttgart meldet auf SWR-Anfrage weder für die Innenstadt noch für das Stadion-Umfeld größere Vorkommnisse. Beim Public Viewing sitzen einige der deutschen Fans noch da und schauen sich das zweite Halbfinale zwischen Portugal und Frankreich an.

Im Sitzen und ganz entspannt verfolgenen die Leute das Viertelfinale Frankreich gegen Portugal beim Public Viewing auf dem Schlossplatz Stuttgart.

Der Schlossplatz füllt ist mittlerweile wieder gefüllt mit einigen Zuschauern. Die Stimmung ist gelassen. Man sitzt, man guckt, man trinkt ein Bier. Zumindest für den Moment dürfen die großen Emotionen ein mal ordentlich durchschnaufen.

5.7.2024, 21:45 Uhr

Allez les Bleus! - Französische Fans auf dem Schlossplatz

Schauspielerin Elena kommt eigentlich aus Usbekistan und arbeitet als Theaterpädagogin in Stuttgart. Gerade noch war sie für Deutschland, aber jetzt ist sie hier und unterstützt mit ihrem Mann Kevin die französische Mannschaft.

Auf dem Schlossplatz in Stuttgart läuft nun das zweite Viertelfinale Frankreich gegen Portugal. Kevin und Elena fiebern für die Grande Nation.

Der trägt sogar ein "FRANCE"-Tattoo auf dem Nacken! Auch wenn er kein Franzose ist, imponiert ihm der kämpferische Geist der Franzosen, erklärt Elena. Kevin sagt nichts. Denn er schaut schon gebannt wieder auf den großen Bildschirm am Schlossplatz. Elena hofft auf mindestens ein 1:0 für Frankreich. Mindestens!

5.7.2024, 21:31 Uhr

So sehen die Spanier, so sehen Sieger aus

An der Fanzone in der Stuttgarter Innenstadt bildet sich kurz nach dem Spiel eine Gruppe spanischer Fans. Vielen von ihnen fällt nach dem Spiel ein Stein vom Herzen. Sowie Spanien für die Deutschen zu den schwersten Gegner gehört, so geht es auch den Spaniern.

Spanische Fans feiern auf dem Schlossplatz in Stuttgart den Sieg ihres Teams im Viertelfinale über die deutsche Mannschaft.

"Es war ein absolut spannendes Spiel auf Augenhöhe, Deutschland hätte ebenso gewinnen können wie Spanien", sagte eine Frau. "Aber ich glaube Spanien war doch einen kleinen Tick besser", ergänzt eine andere. Aber - da sind sie sich einig: "Deutschland war die zweitbeste Mannschaft im Turnier. Jetzt wo Deutschland raus ist, werden wir Europameister!"

Und so feierten die Spanier auf dem Karlsplatz in Stuttgart:

5.7.2024, 20:58 Uhr

Trauer, Tränen und Niedergeschlagenheit auf dem Schlossplatz

Na klar, die Trauer nach dem Spiel ist riesig auf dem Schlossplatz in Stuttgart: „Ist halt schade, wäre mehr drin gewesen“, sagt Anakin. „Sehr enttäuschend, einfach bitter, dass das in der letzten Minute passiert. Das muss man erstmal verarbeiten“, ergänzt Roberto. "Die Jungs haben vier Wochen lang alle mitgenommen, es waren Emotionen pur beim 1:1. Umso bitterer ist das Ende." Die Stimmung ist nach der Niederlage total gedrückt, der Schlossplatz leert sich. Einige Fans sitzen aber noch auf dem Boden und versuchen, die späte Niederlage zu verarbeiten

Trauer und Tränen beim Public Viewing auf dem Stuttgarter Schlossplatz nach dem späten 2:1 der Spanier kurz vor Ende der Verlängerung.

5.7.2024, 20:38 Uhr

Das war's, das war's - ein bitteres Ende für das deutsche Team

Enttäuschung in Stuttgart - im Stadion, auf dem Schlossplatz, überall: Deutschland scheidet nach Verlängerung mit einem 2:1 aus. Gratulation an Spanien! Und Respekt für das Team von Nagelsmann!

5.7.2024, 20:36 Uhr

Neeeiiin! Das kann doch nicht sein! Das 2:1 für Spanien!

Was für ein Drama! Erst das Handspiel und der nicht gegebene Elfmeter, dann dieser Treffer von Mikel Merino in der 119. Minute. Ês ist zum heulen!

5.7.2024, 20:08 Uhr

So feiert der Schlossplatz den Ausgleich

Eine Eruption, nein, eine Explosion gab es nach dem Treffer zum 1:1 durch Forian Wirtz in der 89. Minute. Paulina und Alina meinen nur: „Unfassbar geil!“ Und Noah fügt hinzu: "Ich kann nicht mehr, was war das?" Aber schaut selbst:

5.7.2024, 19:53 Uhr

Verlängerung - das Fiebern in Stuttgart geht weiter

Es geht also weiter - wer hätte das noch gedacht! Nach dem späten 1:1 steht nun die Verlängerung an - auch für das Mitfiebern auf dem Schlossplatz.

5.7.2024, 19:48 Uhr

Wiiiiiiiiiiiirtz! Tor, Tor, Tor!

Da ist es! Der Ausgleich, das 1:1 für das deutsche Team! Es regnet Bier. Unfassbar! Vom Pfosten ins späte Glück. Hier hat gefühl der ganze Schlossplatz gebebt!

5.7.2024, 19:46 Uhr

Stuttgart zwischen Hoffen und Bangen

Die Spannung auf dem Schlossplatz ist mit den Händen zu greifen. Es wird applaudiert bei guten Szenen der DFB-Elf, angefeuert wenn die Mannschaft am Drücker ist.Alle hoffen hier auf das erlösende 1:1 und die Verlängerung. Wird es noch reichen?

5.7.2024, 19:12 Uhr

Oh je! Rückstand fürs deutsche Team!

Das 1:0 für die Spanier durch Dani Olmo sorgte erst für Entsetzen beim Public Viewing. Doch dann auch Trotz: "Auf gehts Deutschland schießt ein Tor!", wird gesungen.

Angespannt schauen nun die deutschen Fans auf dem Schlossplatz in Stuttgart auf die große Leinwand vor dem Neuen Schloss.

5.7.2024, 19:04 Uhr

Gemischte Stimmung beim Public Viewing

Die Pause läuft - und die Diskussionen auf dem Schlossplatz in Stuttgart. „Ich bin froh, dass noch kein Gegentor gefallen ist und unglücklich darüber, dass wir noch keins geschossen haben“, sagt Silas. Also eher Glas halb leer? Matti, Jakob und Felix sind eher die Fraktion halb voll: „Man hält gut dagegen, ist eine 50:50-Spiel, hoffentlich reicht es noch.“ Schauen wir mal, was die zweite Halbzeit bringt.

5.7.2024, 18:39 Uhr

Schlossplatz im EM-Bann - was kommt noch bis zur Halbzeit?

Das erste Drittel ist vorbei - und es ist ein Wechselbad der Gefühle, auch auf dem Schlossplatz in Stuttgart.

Die Fans in der ersten Reihe beim Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttart.

5.7.2024, 17:57 Uhr

Anpfiff! Das Heimspiel in Stuttgart hat begonnen!

Hymne, Handshake - und ab geht es! Das Viertelfinale in Stuttgart kann steigen... schönes Spiel Euch allen!

Der Schlossplatz in Stuttgart zu Spielbeginn: 30.000 fiebern für ein gutes Ergebnis ihres Teams beim Viertelfinale Deutschland gegen Spanien.

5.7.2024, 17:54 Uhr

Ein Team: die spanische und deutsche Polizei

Hoppla! Dass einem deutsche Polizistinnen und Polizisten im Schlossgarten begegnen, kommt häufiger vor. Aber spanische? Diese Beamte von der iberischen Halbinsel unterstützen ihre Kolleginnen und Kollegen in Stuttgart beim Viertelfinale. Die spanischen Einsatzkräfte kommen aus vielen Teilen Spaniens und sind schon vor zwei Tagen nach Stuttgart gekommen. Die Landeshauptstadt gefällt ihnen übrigens besser als die Bundeshauptstadt Berlin, haben sie uns verraten. Können wir wirklich gut verstehen!

Spanische Polizisten unterstützen während dem Viertelfinale Deutschland-Spanien die Polizei in Stuttgart.

5.7.2024, 17:39 Uhr

Star-Geiger trifft auf Fußball-Saxophonist

Ja da schau her! David Garrett spielte mit seiner Violine beim Public Viewing auf dem Schlossplatz in Stuttgart zusammen mit André Schnura und dessen Sax auf. Zusammen heizten sie den Fans vor dem Viertelfinale Deutschland gegen Spanien ein.

Einsaxen und Auffiedeln: Star-Geiger David Garrett unterstützte auf dem Schlossplatz Saxophon-Spieler Andre Schnura.

So hört sich das an:

Social-Media-Beitrag auf Twitter:

5.7.2024, 17:29 Uhr

Ein "Humpa-Humpa-Humpa-Täterääää" im Tunnel

Diesen hübschen Einblick in die Sanges- und Tanzfreude der Deutschen Fans beim Fanwalk wollen wir euch natürlich noch zeigen. Kein Zweifel: Stuttgart kann EM, Stuttgart kann Stimmung!

Social-Media-Beitrag auf Twitter:

5.7.2024, 17:15 Uhr

Public Viewing auf dem Schlossplatz erreicht Kapazitätsgrenze

Voll, voll, voll, nichts geht mehr auf dem Schlossplatz in Stuttgart! Die Kapazitätsgrenze ist erreicht, wurde gerade per Lautsprecher durchgesagt - 30.000 Fans fiebern nun auf den Anpfiff hin.

Social-Media-Beitrag auf Twitter:

5.7.2024, 16:45 Uhr

Deutsche Mannschaft erreicht das EM-Stadion

An der deutschen Fußballnationalmannschaft sollte es wohl nicht liegen, falls das Spiel verspätet beginnt. Denn pünktlich ist der Bus der Mannschaft am Stadion in Bad Cannstatt eingetroffen.

Kurz vor dem Ziel: Der Bus mit der deutschen Fußballnationalmannschaft auf den letzten Metern zum Stadion.

5.7.2024, 16:41 Uhr

Fußball-Fieber auch in der SWR-Redaktion

Es lässt sich nicht leugnen, auch beim SWR Studio Stuttgart kann man den Anpfiff um 18 Uhr kaum erwarten. Die Kolleginnen und Kollegen von den Regionalnachrichten haben es sich nicht nehmen lassen, sich schon ein bisschen auf das Spiel einzustimmen. Was man natürlich im Radio nicht hören kann, kann man dafür in diesem Video umso mehr sehen:

5.7.2024, 16:30 Uhr

Eindrücke von den Fans in Stuttgart und beim Fanwalk

Der Fanwalk hat mittlerweile das Stadion erreicht. Rund 9.000 Menschen hatten zunächst im Schlossgarten Stuttgart gefeiert und sich dann auf den Weg zum Stadion gemacht. Wir hätten da ein paar Eindrücke für euch gesammelt:

5.7.2024, 16:16 Uhr

Schon 14.000 auf dem Schlossplatz in Stuttgart - Public Viewing füllt sich

Keine zwei Stunden mehr zum Anpfiff und es bilden sich schon die ersten längeren Schlangen bei der Sicherheitskontrolle, um in die Fan-Zone auf dem Schlossplatz zu gelangen. Derzeit sollen es schon 14.000 Fans auf dem Schlossplatz sein, so die Veranstalter gegenüber dem SWR.

Lange Schlangen vor dem Public Viewing auf dem Schlossplatz vor dem Viertelfinale Deutschland gegen Spanien.

5.7.2024, 15:30 Uhr

Fan-Walk mit mehreren tausend Leuten Richtung Stadion

Seit 14:30 Uhr zogen tausende Anhänger der deutschen Fußballnationalmannschaft Richtung Stadion. Laut Polizei lief der Fan-Walk friedlich. Es habe nur kleinere Zwischenfälle gegeben, wie das Missachten von Absperrungen und unerlaubte Pyrotechnik im Straßentunnel. Passiert sei nichts, so die Polizei zum SWR. Es seien zum Ende etwa 9.000 Menschen dabei gewesen.

Tausende Fußballfans ziehen durch die Stuttgarter Innenstadt.

5.7.2024, 15:18 Uhr

Karlsplatz füllt sich mit Spanien-Fans

Die spanischen Fans stimmen sich auf dem Karlsplatz ein. Auch hier ist die Stimmung ausgelassen. Fran und Daniel sind in ihrem Torero-Outfit ein richtiger Hingucker. Fran arbeitet seit einigen Jahren in Düsseldorf und hat sich deshalb besonders gefreut, als er erfahren hat, dass die Europameisterschaft nach Deutschland kommt. Die beiden Spanier aus Valencia und Murcia haben alle Spiele der spanischen Nationalmannschaft bei dieser Europameisterschaft besucht. "Es macht so unglaublich viel Spaß hier in Deutschland dabei zu sein", sagt Fran. Beide tippen auf ein knappes 2:1 für Spanien.

Bei jedem Spiel der Spanier dabei gewesen: Fran und Daniel.

5.7.2024, 14:47 Uhr

EM in Stuttgart: Der "Saxophon-Typ" kommt auf den Schlossplatz

Ihr habt bestimmt schon die Videos, Reels und Insta-Posts gesehen von André Schnura. Der "EM-Typ mit dem Saxophon". Und wie die Veranstalter in Stuttgart gerade eben mitgeteilt haben, kommt der EM-Star heute auf den Schlossplatz. Um 17 Uhr wird er in der Fan Zone vor der großen Bühne auftreten und - davon lässt er sich ja in der Regel nicht abhalten - ein Bad in der Menge nehmen. Um 14 Uhr trat er bereits vor Galeria in der Königsstraße auf.

Über die Europameisterschaft ist Schnura urplötzlich zum Star geworden, mitten in den Fanmengen Saxophon spielend begeistert er die Massen. Dabei steckt hinter dem Musiker mehr als nur das Partytier. Auf Instagram berichtete er, dass er kurz vor der Europameisterschaft seinen Job als Musiklehrer verloren hat. Daraufhin ist er mit seinem Saxophon einfach zu den EM-Spielen, erzählte er. Der Rest ist Geschichte. Jetzt läuft es für ihn deutlich besser. Gebuchte Auftritte, eine Konzert-Tour durch Deutschland im Herbst steht auch bereits an.

Social-Media-Beitrag auf Instagram:

