Fußball Guirassy lässt den VfB Stuttgart bei Mainz 05 mit einem Hattrick jubeln Stand: 16.09.2023 17:29 Uhr

Dank eines Hattricks von Serhou Guirassy hat der VfB Stuttgart das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (16.09.2023) gewonnen. Spektakel gab es erst in Halbzeit zwei.

Auf 45 magere folgten 45 spektakuläre Minuten: Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat das Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 vor allem dank eines Hattricks von Serhou Guirassy (56. Spielminute, 84., 90.+7) mit 3:1 (0:0) gewonnen. Den zwischenzeitlichen Mainzer Ausgleich erzielte Leandro Barreiro (70.).

Mainz-Trainer Bo Svensson veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:4-Niederlage in Bremen auf zwei Positionen: Stefan Bell und Marco Richter, der erstmals von Beginn an ran durfte, spielten für den verletzten Andreas Hanche-Olsen und den erkrankten Brajan Gruda. Wegen der angespannten Personallage nahmen nur acht statt der erlaubten neun Reservespieler auf der FSV-Bank Platz.

VfB: Millot spielt für Jeong, Undav erstmals im Kader

Beim VfB rückte Enzo Millot für Wooyeong Jeong in die Anfangsformation, der Südkoreaner weilt mit der Nationalmannschaft bei den Asienspielen. Neuzugang Deniz Undav stand nach auskurierter Knieverletzung (Außenbandteilriss) erstmals im Kader.

In der Anfangsphase der Partie stand aber zunächst der Stuttgarter Torwart im Mittelpunkt. Alexander Nübel vereitelte die erste Mainzer Chance, als er in der neunten Minute einen Schuss von Richter aus kurzer Distanz parierte. Überhaupt waren es die 05er, die während der ersten Halbzeit dieses Südwest-Duells etwas mehr Druck ausübten – weitere Torchancen gab es allerdings für längere Zeit nicht.

Kaum Flow im Spiel zwischen Stuttgart und Mainz

Denn: Auch in der Folge wollte sich auf beiden Seiten kein richtiger Spielfluss entwickeln. Der VfB verzeichnete zwar mehr Ballbesitz (60 Prozent), wusste diesen aber nicht zu nutzen. Dem FSV fehlte es im ersten Durchgang vor allem an Genauigkeit im Zuspiel und kam phasenweise auf eine Passquote von nur 69 Prozent.

Immerhin einen Höhepunkt gab es vor dem Pausenpfiff dann aber doch noch: eine Doppel-Chance für die Gäste. Erst haute Guirassy aus aussichtsreicher Position im Mainzer Strafraum über den Ball, dann wehrte 05-Keeper Robin Zentner eine Nachschusschance von Silas ab (38.). Sieben Minuten später probierte es Hiroki Ito aus der Distanz, sein Schuss segelte jedoch einige Meter über die Latte.

Guirassy trifft und trifft – und trifft

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel nahm die Partie urplötzlich an Fahrt auf – und es schien, als würden beide Teams die fehlenden Highlights unbedingt nachholen wollen. Nachdem auf der einen Seite Pascal Stenzel und auf der anderen Karim Onisiwo schnell die ersten Möglichkeiten hatten, fiel kurz darauf der erste Treffer der Partie: Guirassy lupfte den Ball aus spitzem Winkel an Zentner vorbei, nachdem sich Bell bei einem langen Ball von Waldemar Anton gehörig verschätzt hatte und die Chance so überhaupt erst möglich machte (56.).

Das Match entwickelte nun endgültig den Charakter einer Flachetappe bei der Tour de France: Die Zeit des langen Bummelns war vorbei – stattdessen kündigte sich nach und nach ein Sprintfinale an. Chris Führich hätte für die Schwaben auf 2:0 erhöhen können (62.), Ludovic Ajorque hatte sechs Minuten später bei einem Pfostentreffer den Ausgleich auf dem Fuß.

Barreiro gleicht für Mainz 05 aus

Der fiel dann auch, und zwar direkt mit der nächsten Mainzer Aktion. Nach einer Hereingabe des kurz zuvor eingewechselten Aymen Barkok und einer Kopfballverlängerung von Onisiwo stocherte Barreiro das Leder ins kurze Eck. Nübel tauchte zwar ab, konnte das 1:1 aber nicht mehr verhindern (70.).

Doch auch das war noch nicht der Schlusspunkt, denn in diesem Schlusssprint hatten die Gäste aus Stuttgart den längeren Atem – und Guirassy im Sturm. Der 27-Jährige erzielte seinen siebten Saisontreffer, nachdem er Sepp van den Berg aussteigen ließ und den Ball wieder aus spitzem Winkel an Zentner vorbei ins kurze Eck schob (84.). In der Nachspielzeit traf Guirassy sogar noch zum 3:1, der VfB feiert damit bereits den dritten Saisonsieg. Für die Hausherren war es im vierten Spiel die dritte Niederlage.

Der VfB empfängt Darmstadt, Mainz muss nach Augsburg

Am kommenden Spieltag ist der FSV Mainz 05 auswärts gefordert: Die Svensson-Elf tritt am Samstag (23.09.2023, 15:30 Uhr) beim FC Augsburg an. Der VfB Stuttgart empfängt einen Tag vorher Aufsteiger Darmstadt 98 zum Freitagabendspiel des fünften Spieltags (20:30 Uhr).