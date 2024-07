Fußball | Bundesliga EM-Trio und Sildillia fehlen: SC Freiburg startet ins Trainingslager Stand: 17.07.2024 08:52 Uhr

Seit zehn Tagen befindet sich der SC Freiburg in der Vorbereitung. Beim Trainingslager in Schruns fehlen die EM-Teilnehmer und Kiliann Sildillia - aus einem erfreulichen Grund.

Sildillia steht in Frankreichs Aufgebot für die Olympischen Spiele in Paris. Ab dem 24. Juli kämpft das Team von Trainer Thierry Henry bei den heimischen Spielen um Olympia-Gold.

Zu diesem Zeitpunkt werden Sildillias Freiburger Kollegen im österreichischen Schruns auf den Saisonstart hinarbeiten. Dorthin, wo die Mannschaft schon unter Christian Streich ihr Trainingslager aufgeschlagen hat, geht es an diesem Mittwoch (17.07.2024) auch mit dessen Nachfolger Julian Schuster.

Neben Sildillia werden dabei auch Michael Gregoritsch, Philipp Lienhart und Roland Sallai fehlen. Das Trio stößt nach dem Einsatz bei der EM 2024 erst nach dem Trainingslager zum Team. "Wir haben Ende der letzten Saison erlebt, wie viele Spieler auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Deswegen wäre es vermessen, jetzt zu viel zu verlangen. Es ist wichtig, dass sie diese Pause jetzt bekommen", hatte Schuster bereits zum Trainingsauftakt erklärt.

Saisonauftakt vor 5.000 SC-Fans

In Schruns sollen die Grundlagen dafür gelegt werden, dass der Sport-Club sich sportlich wieder stabilisiert. In der vergangenen Bundesliga-Rückrunde war den Breisgauern - auch durch die Doppelbelastung mit der Europa League - etwas die Luft ausgegangen. Nur 17 Punkte aus 17 Spielen fuhren die Freiburger ein und verpassten die erneute Qualifikation für Europa.

Jetzt bietet sich die Chance auf einen Neustart. Passenderweise mit Schuster als neuem Trainer. Dass dadurch jetzt nicht gleich alles anders ist beim Sport-Club, zeigt schon die Wahl des Ortes für das Trainingslager. Und doch ist einiges neu in Freiburg. Der Saisonauftakt fand erstmals im Europa-Park-Stadion statt, 5.000 Fans strömten in die Arena. Das Interesse und die Euphorie um die Mannschaft sind weiter vorhanden.

SC Freiburg mit zwei Testspielen im Trainingslager

Anlass zum Optimismus bieten auch die Neuzugänge Eren Dinkci und Patrick Osterhage. Flügelspieler Dinkci kommt von Werder Bremen und ist dank einer Ausstiegsklausel mit fünf Millionen Euro Ablöse ein Schnäppchen angesichts eines Marktwertes von zwölf Millionen Euro. Dinkci hatte sich in der vergangenen Saison als Leihgabe beim 1. FC Heidenheim in den Fokus gespielt und vor allem mit seiner Schnelligkeit und Zielstrebigkeit gepunktet.

Osterhage kommt vom VfL Bochum und fordert im zentralen Mittelfeld die arrivierten Kräfte um Nicolas Höfler und Maximilian Eggestein heraus. In Schruns haben die beiden in zwei Testspielen die Möglichkeit, die Bindung zum Team weiter zu verbessern. Schon am Freitag (19. Juli, 18 Uhr) trifft der Sport-Club auf den SCR Altach. Zum Ende des Trainingslagers geht es gegen die SpVgg Greuther Fürth (26. Juli, 14 Uhr).

SC Freiburg: Saisoneröffnung am 10. August

Nach der Rückkehr aus Schruns steht am 10. August die offizielle Saisoneröffnung mit dem Spiel gegen die AC Florenz auf dem Programm. Ernst wird es für Schuster und seine Jungs am 17. August in der ersten Runde des DFB-Pokals beim VfL Osnabrück (15:30 Uhr). Eine Woche später startet der SC Freiburg mit dem Baden-Württemberg-Hit gegen den VfB Stuttgart in die Bundesliga-Saison (24. oder 25. August).

