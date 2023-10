Fußball | Europameisterschaft 2024 EM 2024: Alles Wissenswerte zum Ticketverkauf Stand: 02.10.2023 14:58 Uhr

Bewerbungsverfahren, Preise, Pakete - SWR Sport erklärt, was Sie über den Ticketverkauf für die Fußball-Europameisterschaft 2024 wissen müssen.

Die Vorfreude der deutschen Fußball-Fans ist riesig: Zum ersten Mal seit 1988 ist Deutschland Gastgeber einer Europameisterschaft. Zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli 2024 rollt in insgesamt zehn Stadien der Ball. Doch wie kommt man an Tickets, wann beginnt der Verkauf und mit welchen Preisen ist zu rechnen? SWR Sport klärt auf.

Ab wann gibt es Tickets für die EM 2024?

Die erste Bewerbungsphase für die EM-Tickets beginnt am 3., um 14 Uhr, und endet am 26. Oktober, ebenfalls um 14 Uhr. Der Verkauf der ersten rund 1,7 Millionen Karten wird ausschließlich auf dem Online-Portal des europäischen Fußballverbands UEFA möglich sein. Zu dem Zeitpunkt sind die Paarungen noch nicht bekannt, lediglich die Partien der als Gastgeber automatisch teilnehmenden DFB-Elf und deren Austragungsorte stehen bereits fest.

Zweite Verkaufsphase am 2. Dezember

Mit der Gruppenauslosung und der Festlegung der Spiele am 2. Dezember startet die zweite Bewerbungsphase - erneut auf dem UEFA-Ticketportal. Hier gibt es eine weitere Million Karten für die Duelle der 21 bis dahin qualifizierten Mannschaften. Tickets für die Spiele der letzten drei Teilnehmer, die sich über die Playoffs qualifiziert haben, gibt es im März kommenden Jahres. Diese können dann über die Webseiten der Nationalverbände gekauft werden.

EM-Tickets werden verlost

Sicher wollen mehr Menschen ins Stadion, als es Tickets gibt. Daher wird in beiden Verkaufsphasen gelost, wer ins Stadion darf. Der oder die Glückliche bekommt dann stets die volle Anzahl seiner maximal vier beantragten Tickets, einzelne Karten können dann nicht mehr storniert werden. Der genaue Zeitpunkt der Anfrage spielt bei der Verlosung keine Rolle, wichtig ist nur, dass sie innerhalb der Frist erfolgt ist.

Wann muss ich mich für EM-Tickets registrieren?

Das Erstellen des notwendigen Accounts auf dem UEFA-Portal ist schon vor dem Verkaufsstart möglich. Dafür müssen diverse persönliche Daten eingetragen und per Personalausweis verifiziert sowie die Mannschaft angegeben werden, die man als Fan unterstützt.

Kann ich zu viel gekaufte EM-Tickets weiterverkaufen?

Über die Resale-Börse der UEFA, die im Frühjahr 2024 an den Start gehen soll, wird man wiederverkaufte Karten erwerben können. Die Richtlinien der Plattform verbieten das Erhöhen des Originalpreises, beim Abschluss kommt lediglich eine Liefergebühr hinzu. Auf weiteren Portalen wie eBay wird man aller Voraussicht nach ebenfalls fündig werden, hier ist aber mit teilweise drastisch höheren Preisen zu rechnen.

Was kosten die EM-Tickets?

Bereits für 30 Euro erhält man Gruppenphasen-Tickets der Kategorie "Fans First". Die Sitzplätze für diese neu eingeführten Preisklasse befinden sich im Unterrang direkt hinter den Toren. Im Eröffnungsspiel sowie dem Achtelfinale kosten die "Fans First"-Tickets 50 Euro, im Viertelfinale 60 Euro, im Halbfinale 80 Euro und im Endspiel 95 Euro.

Ansonsten sind die Tickets in drei weitere Preiskategorien unterteilt:



Kategorie 3: Eröffnungsspiel: 195 Euro, Gruppenphase: 60 Euro, Achtelfinale: 85 Euro, Viertelfinale: 100 Euro, Halbfinale: 195 Euro, Finale: 300 Euro

Kategorie 2: Eröffnungsspiel: 400 Euro, Gruppenphase: 150 Euro, Achtelfinale: 175 Euro, Viertelfinale: 200 Euro, Halbfinale: 400 Euro, Finale: 600 Euro

Kategorie 1: Eröffnungsspiel: 600 Euro, Gruppenphase: 200 Euro, Achtelfinale: 250 Euro, Viertelfinale: 300 Euro, Halbfinale: 600 Euro, Finale: 1.000 Euro.

Zusätzlich zum Einzelerwerb gibt es - ebenfalls auf dem Portal der UEFA - vier Kartenpakete, die zum Teil jetzt schon ohne Losverfahren zum Verkauf stehen:



Venue Series: alle Spiele an einem Austragungsort, ab 4.230 Euro

Finale Series: Halbfinals und Endspiel, ab 7.800 Euro

Follow my Team: alle drei Gruppenspiele eines Teams (ausgeschlossen: Deutsche Nationalmannschaft), ab 1.250 Euro

Single Match: ausgewähltes Einzelspiel (ausgeschlossen: Finale), ab 1.250 Euro.

Diese sogenannten Hospitality-Pakete beinhalten weitere Vorteile wie Catering, Zugang zu besonderen Bereichen und einen frühzeitigen Einlass ins Stadion. Standardkarten-Besitzer müssen auf solche Boni verzichten, erhalten aber zumindest eine kostenlose An- und Abreise zum Stadion mit dem öffentlichen Nahverkehr der jeweiligen Stadt.

Welche EM-Spiele finden in Stuttgart statt?

Die MHP-Arena in Stuttgart, die im Rahmen der EM den Namen "Stuttgart Arena" tragen wird, ist die Spielstätte für fünf der insgesamt 51 Partien: Nach dem Auftaktspiel der Gruppe C am 16. Juni empfängt am 19. Juni die DFB-Elf einen noch unbekannten Gegner zum zweiten Spieltag der Gruppe A. Zwei weitere Mannschaften der deutschen Gruppe treffen am 23. Juni in der schwäbischen Landeshauptstadt aufeinander, die am 26. Juni ihr viertes und letztes Gruppenspiel (dritter Spieltag Gruppe E) veranstaltet.

Außerdem kommt es in Stuttgart am 5. Juli zum ersten Viertelfinale - mit ein wenig Glück sogar mit deutscher Beteiligung! Das Team von Neu-Trainer Julian Nagelsmann muss dafür die Gruppenphase als Spitzenreiter überstehen und anschließend im Achtelfinale den Tabellenzweiten aus Gruppe C schlagen, um Teil dieses "Viertelfinale 1" zu sein.

Die weiteren deutschen Gruppenspiele finden in München (Eröffnungsspiel, 14. Juni) und Frankfurt (dritter Spieltag, 23. Juni) statt. Die jeweiligen Gegner werden am 2. Dezember in der Elbphilarmonie in Hamburg ausgelost.

Die Spielorte in der Übersicht

Zusätzlich zur Stuttgarter MHP-Arena wird in folgenden neun Stadien gespielt: