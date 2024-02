Nach Barca auch Man City rausgeworfen "Einfach geil": Die Europareise der Mainzer Youngster geht weiter Stand: 28.02.2024 10:01 Uhr

Die U19 des FSV Mainz 05 besiegt in der Youth League Manchester City mit 2:1 und steht im Viertelfinale. Nach dem nächsten Überraschungscoup herrscht am Bruchweg Begeisterung pur.

Schon vor dem Anpfiff knisterte es im Mainzer Bruchwegstadion. Rund 7.000 Zuschauer wollten dabei sein, wenn die Youngster der 05er den nächsten Hochkaräter des europäischen Fußballs herausforderte. Nach dem Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Barcelona musste sich im Achtelfinale nun auch Manchester City den "Bruchweg-Boys 2.0" geschlagen geben.

Tim Müller hatte die Mainzer in der ersten Halbzeit in Führung gebracht (16. Minute), Justin Oboavwoduo glich für die Engländer aus (45.+1). Im zweiten Durchgang traf Philipp Schulz per Foulelfmeter zum 2:1-Endstand (52.). Die 05ern hatten dabei auch das nötige Quäntchen Glück, denn der Strafstoß war umstritten. Der eingewechselte Safyan Toure wurde von Mahamadou Susoho zu Fall gebracht, der City-Kapitän hatte allerdings auch deutlich den Ball gespielt.

Mainz 05: Trainer Hoffmann überglücklich

Das tat dem Jubel aber keinen Abbruch. "Unglaublich. Jetzt noch eine Runde weiter zu sein, das kann man nicht in Worte fassen. Ich kann nur sagen, ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft", sagte Maxim Dal nach dem Spiel. Für den U17-Weltmeister hatten auch die Anhänger großen Anteil am Erfolg. "Bei der Choreo am Anfang hat man Gänsehaut bekommen. Der Support der Fans war unfassbar. Das hat uns wieder gepusht. Die Fans haben viel dazu beigetragen, dass wir gewonnen haben."

Großes Lob für die Mannschaft gab es auch von Trainer Benjamin Hoffmann. "Die Jungs haben es hervorragend gemacht. Ich bin einfach so stolz. Wenn man sich das mal anschaut, was wir jetzt hier mit dem ganzen Verein geschaffen haben, wie die Fans mitmachen: Es fühlt sich einfach sensationell an", sagte der 44-Jährige.

Müller trifft perfekt zur Führung

Während die Bundesliga-Mannschaft der Rheinhessen gegen den Abstieg kämpft, sorgt der Nachwuchs zuverlässig für ausgelassene Europapokal-Abende in Mainz. Auch die beiden Torschützen waren nach dem Abpfiff euphorisch angesichts der eigenen Vorstellung. Müller fühlte sich "einfach überragend". Es sei etwas ganz Besonderes, erst den FC Barcelona und jetzt auch Manchester City geschlagen zu haben.

"Es ist unglaublich, was wir die letzten zwei, drei Monate hier in Mainz gemacht haben in der Youth League. Das ist schon sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass wir den Fans so ein schönes Spiel liefern konnten. Einfach geil. Jetzt wird gleich gefeiert", sagte Müller im SWR-Interview weiter. Nach seinem Treffer spürte Müller "pure Freude". Ihm sei klar gewesen, dass er mit dem ersten Kontakt abschließen musste. "Zum Glück habe ich den Ball gut getroffen."

Schulz bleibt vom Punkt eiskalt

Gut getroffen hatte den Ball auch sein Teamkollege Schulz beim entscheidenden Strafstoß. Und das, obwohl der 18-Jährige lange auf die Ausführung hatte warten müssen. "Ich habe gar nichts wahrgenommen von außen, ich war so fokussiert. Ich wusste ganz genau, ich schieße ihn nach rechts, wie im letzten Spiel. Und es hat wieder geklappt", sagte der Defensivspieler.

"Kampf und Teamgeist" seien die Schlüssel zum Erfolg gewesen, sagte Schulz. "Ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Wir haben bis zum Schluss gekämpft. Es war nicht einfach, aber wir haben dran geglaubt und es am Ende geschafft."

FC Porto ist der nächste schwere Brocken für Mainz 05

Mit dem Einzug in die Runde der letzten Acht soll die Europareise der Rheinhessen noch nicht beendet sein. "Ich hoffe, es geht so weit wie möglich", sagte Schulz, machte aber klar, dass niemand im Team abheben werde: "Wir bleiben bescheiden." Auch Dal will jetzt auf jeden Fall ins Halbfinale. Dabei setzt er auch auf die Unterstützung der Anhänger: "Mit dem Support ist alles möglich."

Im Viertelfinale am 12. oder 13. März wartet jetzt der FC Porto auf die Mainzer. Wieder ein großer Name. Doch mit großen Namen haben sie bei den 05ern keine Probleme. In Barcelona und Manchester können sie ein Lied davon singen.

