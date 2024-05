Handball | Aufstieg Die SG BBM Bietigheim steigt in Bundesliga auf Stand: 19.05.2024 19:28 Uhr

Die Handballer der SG BBM Bietigheim sind in die Bundesliga aufgestiegen. Am Sonntag gewannen die Bietigheimer souverän gegen Aue.

Die Schwaben gewannen am Sonntag souverän mit 41:29 (23:13) gegen Schlusslicht EHV Aue und sicherten so den zweiten Tabellenplatz. Verfolger ASV Hamm hatte tags zuvor mit 32:36 gegen den TV Hüttenberg verloren und kann die Bietigheimer an den verbleibenden beiden Zweitliga-Spieltagen nicht mehr einholen. Das Team von Trainer Iker Romero wurde seiner Favoritenrolle gegen Aue von Beginn an gerecht. Erfolgreichster Werfer der Gastgeber war Rückraumspieler Tom Wolf mit sechs Toren. Auch die Zweitliga-Meisterschaft ist für Bietigheim noch möglich. Der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Potsdam beträgt drei Punkte.