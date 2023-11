SG BBM Bietigheim Deutschlands beste Handballerinnen wechseln von Bietigheim nach Ludwigsburg Stand: 29.11.2023 16:21 Uhr

Die deutschen Meisterinnen und Pokalsiegerinnen der SG BBM Bietigheim schließen sich zur Saison 2024/25 der HB Ludwigsburg an und starten künftig unter diesem Namen. Einer der Gründe: Mangelnde Wertschätzung der Stadt Bietigheim.

Ab dem 1. Juli 2024 schließen sich die Bundesliga-Handballerinnen der SG BBM Bietigheim der HB Ludwigsburg an und starten auch unter deren Namen. "Mit diesem Wechsel sichern wir die Zukunft unseres Frauenhandballs auf höchstem Niveau", sagt Bastian Dörr, Geschäfsführer der SG BBM Frauen. In Bietigheim habe man diese Perspektive nicht mehr gesehen, weshalb man sämtliche Optionen geprüft und den Wechsel zur HB Ludwigsburg als "ideale Lösung" gefunden habe.

SG BBM Frauen freuen sich über Unterstützung, die in Bietigheim fehlte

Die Vorgaben der Liga zur weiteren Professionalisierung des deutschen Frauenhandballs hätten die Verantwortlichen "zum Handeln gezwungen". Auch im Bereich des Sponsorings erhoffen sich die besten Handballerinnen Deutschlands neue Möglichkeiten. Sowohl von Seiten des aufnehmenden Vereins als auch von der Stadt Ludwigsburg erhalte man dazu bereits "wertvolle Unterstützung".

Diese Unterstützung und Wertschätzung habe dem Team in Bietigheim gefehlt. "Der Umzug fällt mir schon ein bisschen schwer", sagt Hauptsponsor Eberhard Benzinger, "aber wenn natürlich das Stadtoberhaupt der Stadt Bietigheim erklärt: 'Brauchen wir überhaupt einen Frauen-Handball?' Dann gibt es praktisch keinen anderen Ausweg mehr." Und auch der Sportdirektor findet deutliche Worte: "Die Überlegungen reiften 2022, als wir den Europapokal als erste deutsche Mannschaft seit 43 Jahren nach Bietigheim geholt haben. Da war die Resonanz von Seiten der Stadt Bietigheim minimal", sagt Gerit Winnen, "wir haben eine super Mannschaft aufgebaut, ein großes Projekt, aber die Wertschätzung fehlt in Bietigheim. Aus meiner Sicht wäre es fahrlässig gewesen, einfach so weiterzumachen".

Handballverband Württemberg und Handball Bundesliga mit im Boot

Damit der Umzug auch spielrechtlich reibungslos über die Bühne geht, tritt der jetzige Lizenzinhaber, der weibliche Bereich der SpVgg Bissingen, vorübergehend dem neu gegründeten HB Ludwigsburg e.V. bei. In diesen Prozess miteingebunden sind auch der Handballverband Württemberg und die Handball Bundesliga Frauen.

Große Erfolge in den vergangenen Jahren

Die SG feierte in den vergangenen Jahren Erfolge wie am Fließband. Das Team gewann viermal den Meistertitel, dreimal den DHB-Pokal sowie einmal den EHF-Cup. Unter dem heutigen Bundestrainer Markus Gaugisch stellte der Verein mit 63 wettbewerbsübergreifenden Siegen in Serie einen Rekord auf, der lange Bestand haben dürfte. In der laufenden Saison führt Bietigheim die Bundesliga-Tabelle mit 15:1 Punkten an.

