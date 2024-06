Fußball | 2. Bundesliga Der Sommerfahrplan des 1. FC Kaiserslautern Stand: 20.06.2024 15:08 Uhr

Nach dem knappen Klassenerhalt und dem anschließenden DFB-Pokalfinale ist für den 1. FC Kaiserslautern eine turbulente Saison zu Ende gegangen. Aber die nächste steht schon vor der Tür.

Die Sommerpause der FCK-Profis ist kurz. Am Tag nach dem Pokalfinale feierten sie noch einmal mit ihren Fans auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern und nur vier Wochen später steht schon der Trainingsauftakt an - mit dem neuen Coach Markus Anfang.

Trainingsauftakt am 22. Juni

Am Samstag, den 22.Juni, kommen die FCK-Profis erstmals wieder auf dem Platz zusammen. Bereits einige Tage vorher will Anfang sich allerdings mit Mannschaft, Trainerteam und Staff auf die Saison einschwören. Nach einigen Transfers muss sich die neu formierte Mannschaft erst einmal kennenlernen.

Schon am 23.Juni gibt es dann das traditionelle FCK-Fanspiel. Dieses Mal findet das in Gau-Odernheim statt. Erst trifft eine Mannschaft der FCK-Geschäftsstelle auf eine FCK-Fanauswahl, im Anschluss kicken dann die Profis gegen eine regionale Auswahl von Spielern. Anschließend haben die Fans auch die Chance, die FCK-Spieler bei einer Autogrammstunde hautnah zu erleben. Am 28.06. steht bereits der nächste Test gegen den rheinland-pfälzischen Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam an.

Trainingslager wieder in Südtirol

Nachdem es in der letzten Sommervorbereitung ein Trainingslager in den USA gegeben hatte, reisen die Roten Teufel in diesem Jahr nicht ganz so weit. Wie schon in der Vorbereitung 2021 und 2022 geht es nach Mals in Südtirol. Vom 06. - 14. Juli wird der FCK dort trainieren.

Am 20. Juli tritt die Mannschaft von Markus Anfang dann bei einem Turnier in Offenbach gegen die Kickers Offenbach und Fortuna Düsseldorf an. Weitere Testspiele sind noch in Planung. Am 02. August startet schließlich die Saison in der zweiten Liga. Wann, wo und gegen wen Kaiserslautern in die Spielzeit startet, steht bisher noch nicht fest.