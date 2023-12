Sportler des Jahres Hermann-Wick, Dauser und Basketball-Weltmeister sind "Sportler des Jahres" Stand: 17.12.2023 20:20 Uhr

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist am Sonntagabend als "Mannschaft des Jahres" ausgezeichnet worden. Ebenfalls geehrt wurden Denise Hermann-Wick als "Sportlerin" und Lukas Dauser als "Sportler des Jahres".

Turner Lukas Dauser und Biathletin Denise Herrmann-Wick sind Deutschlands Sportler des Jahres 2023. Der WM-Champion am Barren und die Sprint-Weltmeisterin wurden nach ihren Erfolgen in diesem Jahr im Rahmen einer feierlichen Gala im Kurhaus in Baden-Baden ausgezeichnet. Die Ehrung zur Mannschaft des Jahres ging am Sonntag an die deutschen Basketballer, die sich im September erstmals zum Weltmeister gekrönt hatten.

Unter großem Applaus durften die deutschen Basketball-Weltmeister am Sonntagabend im Kurhaus Baden-Baden die begehrte Trophäe als "Mannschaft des Jahres" in Empfang nehmen. Die Überraschungsweltmeister um NBA-Profi Dennis Schröder, der per Video zugeschaltet war, setzten sich im Voting deutlich mit 2.539 Punkten vor der Eishockey-Nationalmannschaft (1.718) und den Feldhockey-Herren (1.119) durch.

Bei der Wahl zur "Sportlerin des Jahres" durfte Denise Hermann-Wick jubeln. Die Biathletin hatte in ihrer letzten Saison als aktive Sportlerin mit einer Gold- und zwei Silbermedaillen bei der Biathlon-Heim-WM in Oberhof aufgetrumpft und zudem den Gesamtweltcup im Sprint gewonnen. Herrmann-Wick setzte sich bei der 77. Wahl der rund 3.000 Mitglieder des Verbandes Deutscher Sportjournalisten in der knappsten Abstimmung der Geschichte der Frauen-Kategorie durch. Mit 1.276 Punkten reichten ihr 21 Zähler Vorsprung auf Sportgymnastin Daria Varfolomeev aus Schmiden (1.255). Dritte wurde Skispringerin Katharina Schmid (1.208).

Lukas Dauser ist Sportler des Jahres

Der Titel "Sportler des Jahres" ging am Sonntagabend an Lukas Dauser und damit zum ersten Mal seit 2016 (Fabian Hambüchen) wieder an einen Turner. Bei der Weltmeisterschaft in Antwerpen hatte der Sportler des KTV Straubenhardt die Goldmedaille am Barren erturnt. Er siegte mit 1.753 Punkten vor Schwimmer Florian Wellbrock (1.062) und Ruderer Oliver Zeidler (865).

