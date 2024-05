Punkt gegen Mainz "Das überstrahlt alles" - Heidenheim bejubelt den vorzeitigen Klassenerhalt Stand: 06.05.2024 10:15 Uhr

Bereits nach 32 Spieltagen hat Aufsteiger 1. FC Heidenheim den Bundesliga-Klassenerhalt gesichert. Trainer Frank Schmidt erinnert sich daran, wie sein Team vor der Saison gehandelt wurde.

Für Schmidt ist der Klassenerhalt in der Bundesliga eine vergleichbare Leistung wie der Aufstieg vor einem Jahr. "Mega, dass wir jetzt den Klassenerhalt auch zu hundert Prozent fix haben. Das überstrahlt alles. Es ist etwas unfassbar Tolles. Das hat sich die Mannschaft redlich verdient. Das war nicht so zu erwarten, aber es ist absolut verdient. Es ist sehr schön", sagte der Cheftrainer des 1. FC Heidenheim nach dem 1:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05.

Dass der Liga-Verbleib am 32. Spieltag für Heidenheim rechnerisch besiegelt ist, entschied sich bereits vor dem eigenen Spiel gegen Mainz. Durch den 4:3-Sieg des VfL Bochum bei Union Berlin am Sonntagnachmittag stand der Klassenerhalt bereits vor der Partie gegen die Rheinhessen fest.

Holger Sanwald: "Das ist eine Sensation"

"Wir sind Aufsteiger. Uns ist vor der Saison nicht so viel zugetraut worden", sagte Schmidt, der in der Interview-Zone stolz sein rotes Shirt zum Klassenerhalt trug. "Den vorzeitigen Klassenerhalt etwa haben uns nur sehr wenige zugetraut. Umso schöner, dass wir es geschafft haben."

"Diese Saison wird für immer in Erinnerung bleiben"

Vorstandschef Holger Sanwald geriet angesichts der Leistung des Klubs ebenfalls in Schwärmen. "Ich bin sowas von erleichtert und unglaublich glücklich. Das ist schon eine Sensation", sagte er im Gespräch mit SWR Sport. "Wir haben einen total gesicherten Mittelfeldplatz, wir hatten immer Abstand nach unten. Ich bin überglücklich und stolz auf Mannschaft, Trainer, einfach alle, die dazu beigetragen haben, dass wir in der Bundesliga bleiben. Diese Saison wird für immer in Erinnerung bleiben."

Man wisse jetzt, wie Bundesliga funktioniert und sei stolz, so früh Planungssicherheit zu haben, sagte der 56-Jährige weiter. Das helfe enorm im Hinblick auf die kommende Saison.

Die "Sensation Klassenerhalt" wurde von Mannschaft, Verantwortlichen und Fans nach dem Mainz-Spiel ausgiebig gefeiert. Das komplette Team stand vor der Fankurve und jubelte gemeinsam mit den Anhängern, es war eine große Party in Heidenheim.

"Wir werden jetzt nicht drei Wochen durchfeiern"

FCH-Coach Schmidt kündigte derweil an, auch die verbleibenden Ligaspiele beim SC Freiburg und gegen den 1. FC Köln seriös bestreiten zu wollen. "Wir werden jetzt nicht drei Wochen durchfeiern, das kommt am Ende", kündigte der Trainer an.

Selbst Europa ist für Heidenheim noch möglich

Und wer weiß, ob Heidenheim nach dieser Spielzeit nicht noch mehr als "nur" den Klassenerhalt bejubeln darf? Denn theoretisch ist für den Tabellenzehnten sogar noch eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb möglich. Es wäre ein unglaubliches Happy End für das jetzt schon schöne Märchen des 1. FC Heidenheim in der Bundesliga.

