Fußball | Champions League Das sagen die VfB-Fans zum Spiel in Belgrad

Der VfB Stuttgart hat seine Fans vor einer Reise nach Belgrad gewarnt. Doch was sagen die Fans selbst zu einer möglichen Auswärtsfahrt in die serbische Hauptstadt?

Für den VfB Stuttgart geht es am Mittwoch (ab 18.45 Uhr im Livecenter der Sportschau) im fünften Champions-League-Gruppenspiel zu Roter Stern Belgrad. Die Meinungen zu einem möglichen Auswärtstrip nach Belgrad gehen weit auseinander. Rund 2.500 Anhänger sind im Stadion dabei, einige weitere VfB-Fans hätten die Reise gerne angetreten. Anderen ist das zu gefährlich.

Hohe Sicherheitsvorkehrungen in Serbien

Die Polizei-Präsenz rund um den VfB und seine Fans wird hoch sein. Alle Fahrzeuge mit Fans des VfB, die in organisierter Form reisen, werden während ihres Aufenthalts in Serbien Polizeibegleitung haben. Eine Information, die bei den VfB-Anhängern angekommen ist. Ein Fan, der ein Ticket bekommen hat, freut sich auf die Fahrt, sagt er gegenüber SWR Sport. Er fühle sich sicher im Vorfeld. Und falls doch etwas passieren sollte, dann sei man eben "zur falschen Zeit am falschen Ort". Passieren könne schließlich überall etwas.

Von einer privaten Anreise zum Stadion und dem Parken in der Umgebung des Stadions wird indes dringend abgeraten. "Da kann es sein, das Auto steht nicht mehr da oder ist kaputt", vermutet ein VfB-Fan, der eine organisierte Fan-Fahrt jedoch als ungefährlich einschätzt.

Viele Fans wären gern gefahren

Tausende Fans haben sich für die Karten im Gästeblock des Stadions "Rajko Mitic" beworben. Die meisten mussten eine Absage hinnehmen und können nicht nach Belgrad reisen. "Ob es gefährlich ist oder nicht, ist mir egal. Für den VfB würde ich es machen", sagt ein Stuttgart-Fan, der "leider" kein Ticket bekommen hat. Und auch sonst hätten viele Fans gerne die internationale Auswärtsfahrt mitgenommen. Die Champions-League-Spiele seien schließlich etwas Besonderes und werden von vielen VfB-Anhängern nicht als selbstverständlich angesehen.

"Lieber auf der sicheren Couch zuhause"

Andererseits ist vielen Fans die Fahrt in die serbische Hauptstadt zu unsicher. Nachdem der VfB selbst vor den möglichen Gefahren warnte, machten einige Fans einen Rückzieher. Da bleibe man "lieber auf der sicheren Couch zuhause" und verfolge das Spiel vor dem Bildschirm.

Die Meinungen in Sachen Stadionbesuch gehen also weit auseinander. Bei allen ist aber die Vorfreude auf den nächsten Champions League-Auftritt riesig. Und in einer Sache sind sich alle VfB-Fans einig: Beim noch punktlosen Tabellenvorletzten der Champions League soll es die nächsten drei Punkte in der Königsklasse geben. Zuversichtlich sind sie im Schwabenländle.

