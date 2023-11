3. Liga Breunig-Tor reicht nicht: Freiburg II weiter in der Krise Stand: 28.11.2023 20:58 Uhr

Der SC Freiburg II wartet in dieser Saison weiter auf einen Heimsieg. Im Kellerduell der 3. Liga steckten die Freiburger am Dienstagabend gegen den Halleschen FC eine bittere Niederlage ein.

Im Nachholspiel des 11. Spieltags verlor die zweite Mannschaft des SC Freiburg gegen den Halleschen FC mit 1:2 (1:1). Die Tore für Halle machten Tunay Deniz (18. Minute) und Dominic Baumann (53., Elfmeter). Freiburgs Top-Scorer Maximilian Breunig markierte vor 1.004 Zuschauern den zwischenzeitlichen Ausgleich (34.).

Durch den Auswärtssieg verschafft sich Halle etwas Luft im Abstiegskampf und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den Tabellen-17. Lübeck. Die Breisgauer bleiben mit neun Punkten Tabellenvorletzter.

Deniz köpft Halle in Führung

SC-Trainer Thomas Stamm veränderte seine Elf gegenüber der 1:2-Auswärtsniederlage in Ulm auf drei Positionen. So stürmte unter anderem Ryan Johansson für Hamadi Al Ghaddioui. Und die Freiburger kamen mit ordentlich Schwung in die Partie. Nach zwei Minuten bekam Lukas Ambros auf der halbrechten Position den Ball und zog aus 30 Metern einfach mal ab. Sein strammer Schuss strich nur knapp über das HFC-Gehäuse. Im Anschluss kam vom Sport-Club jedoch wenig, Halle rückte zunehmend vor das SC-Tor.

Mit der ersten gefährlichen Aktion fiel dann auch gleich der Führungstreffer für den HFC. Nico Hug konnte auf der linken Seite unbedrängt bis zur Grundlinie vorrücken und unbedrängt vors Tor flanken. SC-Keeper Benjamin Uphoff verlängerte die Flanke unglücklich mit den Fingerspitzen an den zweiten Pfosten, wo der freistehende Deniz den Ball nur noch über die Linie köpfen musste. Fünf Minuten später hätte Halles Kapitän Jonas Nietfeld sogar auf 2:0 erhöhen können. Seinen Schuss aus elf Metern klärte Uphoff jedoch mit einem starken Reflex.

Breunig gleicht vor der Halbzeit aus

Vom SC kam in dieser Phase offensiv gar nichts. Viele Fehlpässe im Mittelfeld und wenig Bewegung ohne Ball ließen kein flüssiges Aufbauspiel zustande kommen - bis zur 34. Minute. Endlich setzte sich Johansson einmal im Mittelfeld durch und fand mit seinem Pass Berkay Yilmaz auf der linken Seite. Dieser flankte scharf auf den mitgelaufenen Breunig, der zum etwas überraschenden 1:1-Ausgleich für die Gastgeber einschob. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Uphoff verschuldet Elfmeter

Aus dieser kamen beide Teams unverändert, Freiburg schien jedoch etwas wacher zu sein. Die Gäste aus Halle tauchten erst knapp sieben Minuten nach Wiederanpfiff gefährlich in der Freiburger Hälfte auf - und wurden gleich belohnt. Ein langer Ball lockte SC-Keeper Uphoff aus seinem Tor, bei seinem Klärungsversuch foulte er jedoch den heranstürmenden Baumann so ungeschickt, dass Schiedsrichter Jarno Wienefeld nichts anderes übrig blieb, als auf Elfmeter zu entscheiden. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher zum 2:1 im linken unteren Eck. Es war das 11. Saisontor für Baumann.

Bouebari sieht Gelb-Rot

Die größte Chance zum erneuten Freiburger Ausgleich hatte wieder Breunig (69.). Sein Schuss aus spitzem Winkel wurde durch eine schnelle Reaktion von HFC-Torhüter Moritz Schulze entschärft. Danach hatten die Gäste alles im Griff. Durch hohes Pressing ließen sie die Freiburger nicht mehr vor das eigene Tor kommen und brachten die 2:1-Führung sicher über die Zeit. Freiburg II schwächte sich wiederum kurz vor Schluss auch noch selbst: Der eingewechselte Franci Bouebari sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (90.+5).

Für den Halleschen FC geht es bereits am Freitag (19 Uhr) weiter. Dann reisen die Hallenser zum Auftakt des 17. Spieltags zur Spielvereinigung Unterhaching. Der SC Freiburg II muss ebenfalls in Bayern antreten. Am Sonntag (03.12., 16:30 Uhr) wartet der Tabellenzweite Jahn Regensburg.

Sendung am Mi., 29.11.2023 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell