Eishockey Bis 2027: Dallas Eakins bleibt Trainer-Manager der Adler Mannheim Stand: 24.05.2024 12:47 Uhr

Dallas Eakins leitet bei den Adlern Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auch in den nächsten drei Jahren in einer Doppelfunktion die sportlichen Geschicke.

Der 57-jährige Trainer nahm nach Angaben der Kurpfälzer das Angebot zur Verlängerung seines Vertrags bis 2027 an. "Wir freuen uns sehr, den eingeschlagenen Weg mit Dallas fortsetzen zu können. Sein Know-how, seine Expertise und vor allem seine Persönlichkeit werden unserem Klub im aktuell vorherrschenden Wandlungsprozess sehr helfen", kommentierte Vereinschef Daniel Hopp die Entscheidung von Eakins zur Fortsetzung seines Engagements an Rhein und Neckar.

Dallas Eakins folgte in Mannheim auf Johan Lundskog

Der Nordamerikaner war im vergangenen Herbst als Nachfolger des entlassenen Chefcoaches Johan Lundskog nach Mannheim gekommen. Der ehemalige Profi-Verteidiger übernahm dabei in Personalunion auch die Aufgaben von Sportmanager Jan-Axel Alavaara, der angesichts der damaligen Krise beim Ex-Meister ebenfalls freigestellt worden war.

Unter Eakins kamen die Adler in der abgelaufenen Saison als Hauptrunden-Siebter bis ins Viertelfinale (2:3 gegen den späteren Meister Eisbären Berlin). Mannheim ist für Eakins die erste Station in Deutschland. Zuvor hatte der Coach auch schon in der nordamerikanischen Profiliga NHL für die Edmonton Oilers und die Anaheim Ducks an der Bande gestanden.

