Elftes Remis in dieser Saison Bei Debüt von Lechleiter - Ulm punktet auch beim KSC Stand: 16.03.2025 15:25 Uhr

Die Fußballer des SSV Ulm bleiben die Unentschieden-Könige der 2. Bundesliga. Mit neuem Cheftrainer holte Ulm einen Punkt beim Karlsruher SC - es war das elfte Remis in dieser Saison.

Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Robert Lechleiter hat sich der Zweitligist SSV Ulm 1846 Fußball einen Punkt beim Karlsruher SC erarbeitet. Am Sonntagnachmittag (16.3.) trennten sich der KSC und Ulm 0:0.

KSC-Cheftrainer Christian Eichner brachte im Vergleich zum 0:3 in Darmstadt Leon Jensen für den gelbgesperrten Nicolai Rapp. Im ersten Spiel nach der Freistellung von Cheftrainer Thomas Wörle veränderte der neue Ulm-Coach Lechleiter sein Team auf vier Positionen - unter anderem musste Oliver Batista Meier ersetzt werden, der frisch Vater geworden war.

Im Fokus stand zunächst aber keiner der Neuen, sondern ein alter Bekannter: Christian Ortag. Der Ulmer Schlussmann parierte in der 9. Minute herausragend gegen den heranstürmenden KSC-Angreifer Fabian Schleusener - es sollte jedoch seine letzte große Aktion im Spiel bleiben. Rund vier Minuten später verletzte sich Ortag bei einem Abschlag am Oberschenkel und musste kurz darauf ausgewechselt werden, für ihn kam bereits nach einer knappen Viertelstunde Niclas Thiede neu ins Spiel.

Thiede pariert gegen Wanitzek und Herold

Das aktivere Team in Sachen Offensivbemühungen blieb der KSC, nach einem schönen Solo scheiterte Marvin Wanitzek mit seinem Linksschuss an Thiede (19.). Auf dem schwer bespielbaren Rasen im Karlsruher Wildpark versuchte es David Herold in der 37. Minute mit einem Flachschuss aus der Distanz, Thiede hielt den Ball im Nachfassen fest.

Erst in den Schlussminuten der ersten Hälfte entwickelten die abstiegsbedrohten Ulmer ernsthaft Gefahr vor dem KSC-Tor. Nach einer scharfen Hereingabe kam Max Brandt aus spitzem Winkel zum Abschluss, Christoph Kobald blockte den Ball am kurzen Pfosten (41.). Kurz darauf prüfte Lucas Röser KSC-Torhüter Max Weiß im kurzen Eck (44.) und in der Nachspielzeit hinderte Leon Jensen Maurice Krattenmacher an einem gezielten Abschluss aus zentraler Position (45.+2).

KSC drängt auf den Führungstreffer

Zu Beginn des zweiten Durchgangs war der Karlsruher SC dem Führungstreffer nah, als der gerade erst eingewechselte Robin Heußer mit seinem Schuss nur den linken Außenpfosten des Ulmer Tores traf (49.). Und nur zwei Minuten später war es Wanitzek, der mit seinem strammen Schuss an SSV-Keeper Thiede scheiterte. Nach einer guten Stunde hatten dann Schleusener (63.) und Marcel Franke (67.) aussichtsreiche Chancen per Kopf, das erste Tor wollte aber weiter nicht fallen.

Besonders brenzlig wurde es aus Ulmer Sicht, als Torhüter Thiede bei einem KSC-Steilpass auf Louey Ben Farhat weit aus seinem Strafraum herauslief und vom jungen Karlsruher umkurvt wurde. Der Schuss des 18-Jährigen aus der Distanz hatte dann jedoch nicht genug Wucht und wurde vom zurückeilenden Johannes Reichert entschärft (79.). Ulm blieb über die gesamte zweite Hälfte offensiv harmlos, sodass es beim 0:0 blieb. Karlsruhe ist Tabellenzehnter mit 37 Punkten, Ulm hat als Vorletzter 20 Punkte und damit drei Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz 16.

KSC reist zur Hertha, Ulm empfängt Darmstadt

Für beide Teams geht es zunächst in die Länderspielpause, bevor Ende März der 27. Spieltag in der 2. Bundesliga auf dem Programm steht. Die Ulmer müssen dann bereits am Freitag (28.3., 18:30 Uhr) gegen Darmstadt 98 ran, Karlsruhe trifft einen Tag später (29.3., 13:00 Uhr) auswärts auf die Hertha aus Berlin.

