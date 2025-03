SVE trifft das Tor nicht Münster bejubelt Auswärtscoup in Elversberg Stand: 15.03.2025 15:05 Uhr

Preußen Münster hat dank Torschütze Simon Scherder einen überraschenden und etwas glücklichen Auswärtssieg in Elversberg eingefahren - und sich damit im Zweitliga-Abstiegskampf ordentlich Luft verschafft.

Scherders Tor nach einem Eckball (70. Spielminute) genügte den Preußen zum 1:0 (0:0)-Erfolg am 26. Spieltag. Durch den Sieg überholen die Gäste zumindest vorübergehend Hertha BSC in der Tabelle und schieben sich auf Platz 14. Drei Konkurrenten im Abstiegskampf, unter anderem die Berliner, sind am Sonntag noch im Einsatz.

Die Elversberger hingegen patzten im hart umkämpften Rennen um den Bundesliga-Aufstieg. Nach zuletzt sechs Spielen ohne Niederlage verlor die SVE erstmals - und das zuhause gegen Abstiegskandidat Münster. Trotz guter Gelegenheiten und spielerischer Überlegenheit gelang es den Saarländern nicht, Gäste-Torwart Johannes Schenk zu überwinden.

Damar scheitert per Lupfer

Muhammed Damar (17.) vergab die beste Chance für die Gastgeber, als er einen Lupfer aus 15 Metern knapp am rechten Pfosten vorbeisetzte. Die SVE hatte insgesamt mehr vom Spiel, zwingende Offensivaktionen blieben aber über weite Strecken aus.

Kurz nach der Pause traf Münsters Florian Pick aus 20 Metern die Oberkante der Latte (48.). Auch Charalambos Makridis scheiterte am Aluminium (69.), Scherder machte es nach einer Ecke aus kurzer Distanz besser.

Die SVE machte am Ende der Partie nochmal Druck und zeigte in Teilen ihre spielerische Klasse. In der fünften Minute der Nachspielzeit bekam Elversbergs Verteidiger Florian le Joncour nochmal die Chance, setzte seinen Abschluss auf Höhe des Elfmeterpunktes aber knapp über das Tor. Schenk hielt die Null, Münster durfte jubeln.

Elversberg in Hamburg, Münster gegen Braunschweig

Elversberg ist zu Gast beim HSV (28.03., 18.30 Uhr). Münster hat Eintracht Braunschweig zu Gast (30.03., 13.30 Uhr).