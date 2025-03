Tabellenführung gefestigt Überragender Königsdörffer führt HSV zum Sieg in Magdeburg Stand: 14.03.2025 20:38 Uhr

Der Hamburger SV geht auch im zweiten Spitzenspiel in Folge in der 2. Fußball-Bundesliga als Sieger vom Platz und fertigt den 1. FC Magdeburg am Freitagabend auswärts mit 3:0 (2:0) ab. Mann des Tages beim nie gefährdeten Erfolg des Tabellenführers war Ransford-Yeboah Königsdörffer.

Der Angreifer traf bereits in der 9. Minute zur Führung, leitete fünf Minuten später (14. Minute) das Eigentor zum 2:0 durch Marcus Mathisen ein und setzte kurz nach der Pause mit dem 3:0 (53.) auch den Schlusspunkt in einen einseitigen Spiel.

HSV bleibt definitiv Tabellenführer

Durch den vierten Sieg in den letzten sechs Spielen bleibt der HSV damit defintiv auch nach diesem 26. Spieltag Tabellenführer. Mit jetzt 48 Punkten haben die Hamburger den Verfolger aus Magdeburg auf sechs Punkte distanziert.

Für die Gastgeber aus Magdeburg war es nach zuletzt zwei Heimsiegen in Folge eine bittere Pleite. Das 4:1 gegen Darmstadt bleibt damit der einzige Sieg aus den letzten vier Partien.

Königsdörffer stellt früh die Weichen

Der überzeugende Sieg des HSV deutete sich bereits in den ersten Minuten an. Königsdörffer erste Chance zur Führung per Kopf (5.) konnte der FCM noch verteidigen, vier Minuten später schlugen die Gäste zu: Nach Reiss' Balleroberung im Mittelfeld kommt Königsdörffer zunächt im Strafraum nicht zum Abschluss, spielt dann Doppelpass mit Adam Karabec und zieht anschließend aus halbrechter Position ins kurze Eck ab.

Wiederum nur fünf Minuten später wird der Ghanaer auf der linken Außenbahn geschickt, flankt flach in die Mitte, wo Mathisen den Ball klären will und ihn dabei unglücklich an Torhüter Dominik Reimann vorbei ins eigene Tor befördert.

Magdeburg verpasst Chance, HSV schlägt erneut zu

Nach einem Freistoß kurz vor der Pause (45.+1) wurde es dann auch für die Gäste mal gefährlich. Der FCM aber ging ohne Treffer in die Pause. Der zweite Durchgang sollte losgehen wie schon der erste: Nach Zuspiel von Jean-Luc Dompé dribbelt Königsdörffer ohne echte Gegenwehr in den Strafraum, zieht rechts an Patric Pfeiffer vorbei und vollendet aus neun Metern mit dem rechten Fuß flach in die linke Ecke.

Die Gastgeber hatten anschließend deutlich mehr vom Spiel, ohne wirklich zwingend zu werden. Das Spiel plätscherte schon recht früh dem Ende entgegen. Magdeburg mühte sich, der HSV beschränkte sich auf das Verteidigen und gelegentliche Konter, von denen Königsdörffer (68.) einen noch an den Außenpfosten setzte. In der 88. Minute gab Robert Glatzel nach fünfmonatiger Verletzungspause sein Comeback bei den Norddeutschen.

HSV wieder Freitagabend - diesmal gegen Elversberg

Nach der Länderspielpause tritt der HSV wieder am Freitagabend (28.03.25, 18.30 Uhr) an - diesmal im Heimspiel gegen die SV Elversberg. Magdeburg tritt einen Tag später (29.03.25, 13.00 Uhr) bei Hannover 96 an, die nach dem Sieg auf Schalke nun punktgleich sind mit dem FCM.