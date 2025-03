Regensburg zu harmlos Fortuna zurück im Aufstiegsrennen Stand: 15.03.2025 15:10 Uhr

Fortuna Düsseldorf darf sich nach dem Sieg gegen Jahn Regensburg wieder Richtung Aufstiegsplätze orientieren, profitiert aber auch vom Unvermögen des Tabellenletzten.

Die Fortuna siegte am 26. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen den Tabellenletzten und klettert mit 41 Punkten vorerst auf den siebten Platz. Matthias Zimmermann erzielte in der 41. Minute den Siegtreffer für die Düsseldorfer, die zuletzt zwei Pleiten kassiert und den Kontakt zu den Aufstiegsrängen verloren hatten.

Regensburg ist nunmehr seit vier Spielen ohne eigenen Treffer und kassierte die 12. Auswärtsniederlage, der Klassenerhalt wird mit 16 Punkten wieder ein Stück unwahrscheinlicher. Es bleibt bei mindestens 7 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, die anderen Teams im Tabellenkeller könnten aber alle noch punkten.

Die Fortuna tat sich vor fast 32.000 Fans in Düsseldorf brutal schwer, Regensburg hatte zu Beginn die besseren Chancen: Sargis Adamyan vergab in der 14. Minute aus kurzer Distanz. Noch knapper dran an der möglichen Führung war Noah Ganaus, dessen Schuss von der Strafraumgrenze rauschte einen halben Meter am Tor vorbei.

Regensburg serviert Fortuna das Führungstor

Die Heimfans machten sich mit ersten Pfiffen bemerkbar. Es dauerte mehr als eine halbe Stunde, bis die Gastgeber gefährlich vors Tor des Tabellenletzten kamen. Emmanuel Iyoha und Dawid Kownacki ließen gute Chancen liegen, bevor die Düsseldorfer das Führungstor auf dem Silbertablett serviert bekamen: Regensburgs Keeper Julian Pollersbeck verschätzte sich nach einem Eckball komplett, Zimmermann bedankte sich und nutzte die Konfusion im Strafraum zum Führungstreffer.

Nicolas Gavory hätte kurz vor der Pause fast für die Fortuna nachgelegt, diesmal war Pollersbeck auf dem Posten und verhinderte den zweiten Gegentreffer.

Im zweiten Durchgang bot die Partie kaum noch Aufreger, auch weil Regensburg bei seinen Angriffsbemühungen einfach zu harnlos blieb. Auch die Standards sind weiter nicht zweitliga-tauglich. Regensburg steht inzwischen bei 118 Eckbällen in dieser Saison, kein einziger davon führte zu einem Tor.

Viele Düsseldorfer Fans dürften in der zweiten Halbzeit parallel die Geschehnisse beim turbulenten Spiel zwischen Paderborn und Kaiserslautern mit mehr Interesse verfolgt haben - zwei Teams, die die Düsseldorfer nun wieder als direkte Konkurrenten betrachten können. Nach dem eigenen Sieg darf sich die Fortuna nun wieder nach oben orientieren.

Düsseldorf in Lautern, Regensburg gegen Nürnberg

Nach der Länderspielpause hat Düsseldorf die große Chance, direkt ins Aufstiegsrennen einzugreifen - beim Topspiel am Samstagabend in Kaiserslautern auf dem Betzenberg (29.03., 20.30 Uhr). Regensburg spielt am Sonntag (30.03., 13.30 Uhr) gegen den 1. FC Nürnberg.