Basketball | ratiopharm Ulm BBL-Pokal: Ulm schlägt Chemnitz und erreicht Halbfinale

Ratiopharm Ulm hat den Pokal-Hit für sich entschieden: Mit einer starken Leistung gewinnen die Ulmer in Chemnitz 87:78 und ziehen damit ins Halbfinale um den BBL-Pokal ein.

Von Anfang an geht es bei diesem Pokal-Viertelfinale so richtig zur Sache: ein schnelles Hin und Her, intensive Verteidigung und spektakuläre Treffer. Ein hochklassiges Spiel, in das beide Teams jede Menge Leidenschaft legen. Georginho de Paula trifft einen ganz weiten Dreier mit dem Ablauf der Angriffsuhr zur Ulmer 12:7-Führung. De Paula wird im ersten Abschnitt auch zum besten Ulmer Werfer mit zehn Punkten. Aber auch die Chemnitzer treffen schwierige Würfe, lassen sich nicht abschütteln. Nach dem ersten Viertel steht es 22:20 für Ulm.

Kevin Yebo von Chemnitz und der Ulmer Karim Jallow im Zweikampf bei einem intensiven und spannenden Pokalspiel

Das Pokalduell zwischen dem Tabellenersten Chemnitz und dem Bundesligazweiten verfolgen mehrere hundert Ulmer Fans beim Public Viewing im Orange Campus an der Donau. Sie müssen im zweiten Viertel dreieinhalb Spielminuten warten, bis Pacome Dadiet mit einem Korbleger einen Chemnitzer 8:0-Lauf stoppen kann. Trotz ordentlicher Ulmer Verteidigung treffen die Hausherren ihre Dreier, verschaffen sich zwischenzeitlich ein Sieben-Punkte-Polster (24:31). Aber in der hochklassigen, energiegeladenen Partie kann auch der Deutsche Meister zurückschlagen, zum Beispiel mit Juan Nunez und seinem starken Zug zum Korb. Bis zur Halbzeitpause ist alles wieder ausgeglichen (39:39).

Ratiopharm Ulm startet sehr stark in zweite Halbzeit

Die Ulmer kommen fokussiert aus der Kabine, können aus einer guten Verteidigung heraus mit Tempo angreifen, erzielen vier Körbe in Folge in nicht einmal anderthalb Minuten zur 47:39-Führung. Der Chemnitzer Coach Pastore muss eine Auszeit nehmen. Und kurz darauf schon die nächste, weil seine Mannen weiter treffen und sich von den ratiopharm-Korbjägern den Ball abluchsen lassen. Ulm führt 50:39. Für Chemnitz bringt jetzt vor allem Center Kevin Yebo Energie, hämmert mehrfach den Ball durch die Ulmer Reuse. Bei den Gästen werden Juan Nunez mit Korbleger und LJ Figueroa mit Distanztreffern immer stärker.

Ulmer beenden Chemnitzer Siegesserie

Mit einem Neun-Punkte-Vorsprung (69:60) gehen die Ulmer ins letzte Viertel. Und offensiv läuft es bei den Gästen richtig gut weiter. Georginho de Paula und Dakota Mathias treffen Dreier. Bei einem Plus von 15 Zählern scheint Ulm klar auf der Siegesstraße. Doch die Chemnitz Niners geben sich in diesem Pokalfight nicht auf, kommen zweieinhalb Minuten vor Ende noch einmal auf neun Punkte heran (85:76 für Ulm). Aber es bleibt die letzte zarte Hoffnung der Gastgeber. Das ratiopharm-Team spielt die Partie souverän zu Ende und zieht letztlich mit einer starken Leistung ins Pokal-Halbfinale ein und beendet auch eine Chemnitzer Serie, die zuvor aus 17 Siegen in Folge bestand. Topscorer der Partie werden Kevin Yebo (Chemnitz) mit 23 und LJ Figueroa (Ulm) mit 19 Punkten.

