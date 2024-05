Basketball | Playoff-Halbfinale Basketball: Gladiators Trier verpassen den Aufstieg in die BBL Stand: 26.05.2024 19:03 Uhr

Im entscheidenden Halbfinal-Playoff-Spiel der 2. Basketball-Bundesliga haben die Gladiators Trier gegen Frankfurt den Finaleinzug verpasst. Damit ist der Traum vom Aufstieg geplatzt.

Die Gladiators Trier haben am Sonntagnachmittag 76:85 gegen die Skyliners Frankfurt verloren. Sie sind damit aus den Playoffs der 2. Basketball-Bundesliga ausgeschieden. Die Skyliners Frankfurt sind im Finale und damit in die Basketball-Bundesliga (BBL) aufgestiegen.

Blitzstart und souveräne Führung der Frankfurter

In der ausverkauften Trierer Halle wurden die Gladiators zu Beginn des Spiels regelrecht überrollt von den Gästen aus Frankfurt. Die Skyliners starteten mit einer 12:0-Führung. Das Team von Gladiators-Coach Don Beck konnte diesem fulminanten Start nicht standhalten und lang nach dem ersten Viertel 19:32 hinten. Tiefpunkt aus Trierer Sicht war dann der 20-Punkte-Rückstand zur Halbzeitpause. Die Trierer kamen stärker aus der Halbzeitpause und machten die ersten Punkte. Die Führung der Frankfurter blieb aber auch am Ende des dritten Viertels (57:69) ungefährdet.

Trierer Schlußoffensive wurde nicht belohnt

Vom Publikum angefeuert starteten die Trierer im letzten Viertel eine Aufholjagd und kamen auf zwei Punkte heran. Aber die Skyliners bremsten den Lauf der Gladiators aus und gewannen schließlich das entscheidende Playoff-Spiel mit 76:85. Trotz der Niederlage und der verpassten Rückkehr ins Oberhaus nach neun Jahren in der 2. Liga haben die Gladiators mit ihrer historischen Saison eine große Euphorie in der Stadt entfacht - vielleicht fühlt sich das in den kommenden Wochen wie ein kleiner Trost an.

