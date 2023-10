Turn-WM 2023 20. WM-Titel für Biles - Turn-Star mit Medaillenrekord Stand: 04.10.2023 21:56 Uhr

Es ist ein Titel mit Ansage: Turn-Superstar Simone Biles holt mit dem Team ihr 20. WM-Gold. Eine Bestmarke stellt die 26-Jährige auch noch auf.

Als im Sportpaleis in Antwerpen schon gejubelt wird, muss sich Simone Biles noch einmal konzentrieren - für ihre Bodenübung. Das letzte Element im Teamwettbewerb der Turnerinnen bei der WM. Als die Musik einsetzt, huscht Biles ein kleines Lächeln über ihr Gesicht und dann ist sie auch auf dieser Bühne zurück. Biles ist in ihrem Element, turnt souverän, als wäre sie nie weg gewesen und reißt mit dem letzten Akkord der Musik ihre Arme in die Luft. Sie weiß: Das ist Gold.

Und das ist schon klar, bevor das Ergebnis auf der Leinwand in der Halle erscheint. Für Biles ist es das 20. WM-Gold und ein Medaillenrekord. Mit nun 33 Medaillen bei WM und Olympischen Spielen ist Biles zur erfolgreichsten Turnerin der Geschichte aufgestiegen.

Brasilien holt Silber, Frankreich Bronze

Gemeinsam mit den US-Turnerinnen holt Biles mit 167,729 Punkten den Titel im Mannschafts-Mehrkampf.

Zweite hinter den USA, die seit 2011 alle Team-Titel bei den Turnerinnen gewonnen haben und schon in der Qualifikation die meisten Punkte gesammelt hatten, wird Brasilien (165,530). Rang drei sichert sich Frankreich (164,064).

Deutschland verpasst als 13. das Finale und die Olympia-Quali

Die deutsche Mannschaft hatte als 13. der Vorausscheidung sowohl das WM-Finale als auch die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris verpasst. "Wir haben das Ganze noch nicht zu 100 Prozent verdaut, weil das ein Traum war, der geplatzt ist, zumindest, was die Team-Qualifikation angeht", sagte Pauline Schäfer-Betz.

Die Chemnitzerin hat sich als beste deutsche Mehrkämpferin einen persönlichen Startplatz in Paris gesichert und turnt in Antwerpen gemeinsam mit Sarah Voss (Köln) am Freitag im WM-Finale sowie am Sonntag an ihrem Paradegerät Schwebebalken.

Biles verzichet auf "Biles II"

Biles, die bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften wegen ihrer mentalen Probleme nicht dabei war, verzichtete im Team-Finale auf ihren drei Tage zuvor der Welt präsentierten Sensationssprung "Biles II". Doch auch ohne das letzte Risiko erntet sie mit 14,800 Punkten eine hohe Wertung. Anschließend turnt sie ebenso routiniert wie gekonnt durch das Programm und führt die US-Riege damit zum Sieg. Und am Ende dieses Abends kann dann auch Simone Biles jubeln, im Sportpaleis von Antwerpen.