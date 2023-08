Vertrag bis Sommer 2026 Zweitligist SV Elversberg verlängert vorzeitig mit Jannik Rochelt Stand: 09.08.2023 10:48 Uhr

Die SV Elversberg plant langfristig mit ihrem Offensivspieler Jannik Rochelt. Der 24-Jährige ist seit seinem Wechsel zur SVE in der vergangenen Saison Stammspieler. Bis 2026 bleibt er den Elversbergern nun erhalten.

Jannik Rochelts Vertrag bei der SV Elversberg wäre ursprünglich zum Sommer kommenden Jahres ausgelaufen. Jetzt hat der 24-Jährige vorzeitig um zwei Jahre verlängert, bis zum Sommer 2026.

Rochelt war erst in der vergangenen Saison zur SVE gekommen. Zuvor war er für den FC Bayern München II in der Regionalliga und 3. Liga und für den SSV Ulm in der Regionalliga im Einsatz. In Elversberg stand Rochelt von Beginn an in der Startelf und verpasste in der gesamten Saison nur ein Spiel krankheitsbedingt. In 43 Saisonpartien war Rochelt an 30 Toren beteiligt (14 Tore, 16 Vorlagen).

Auch in der aktuellen Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ist Rochelt unter SVE-Cheftrainer Horst Steffen Stammspieler.

SVE-Sportvorstand Book: "Für alle ein starkes Zeichen"

„Jannik hat sich vom ersten Tag an perfekt in die Mannschaft eingefügt und mit seinen Leistungen in der vergangenen Saison bestätigt, wie wertvoll er für uns ist", sagte SVE-Sportvorstand Ole Book. "Dass er sich bereits zu diesem frühen Zeitpunkt dazu entschieden hat, den Weg mit der SVE weiterzugehen, ist für alle ein starkes Zeichen."

„Das letzte Jahr in Elversberg war nicht nur wegen des Erfolgs sehr schön, sondern auch durch das Team, das hier gemeinsam am Werk ist“, sagte Rochelt.

