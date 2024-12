„Kleine Europameisterschaft“ Zweiter Tag des internationalen Handball-Jugendturnier in Merzig Stand: 28.12.2024 08:39 Uhr

Bis Sonntag trifft sich der europäische Handball-Nachwuchs zum wichtigen Turnier in Merzig. Heute geht es dort mit den Gruppenspielen weiter. Es gilt als kleine Europameisterschaft im Jugendhandball.

In der Thielsparkhalle in Merzig ist am Freitagnachmittag zum 36. Mal ein internationales Handball-Jugendturnier gestartet. Los ging es mit der Partie Slowenien – Island.

Weitere Gruppenspiele

Heute stehen nun weitere Gruppenspiele an. Den Auftakt macht die Gruppe B mit Slowenien gegen Niederlande. Danach treffen die Teams Deutschland B und Island aufeinander.

Die saarländische Handballauswahl spielt am Mittag gegen Serbien. Weiter geht es mit dem Spiel Deutschland A - Schweiz.

Bei dem A-Jugend-Turnier, das als „kleine Europameisterschaft“ gilt, treten neben einer Saar-Auswahl in diesem Jahr auch gleich zwei deutsche Nationalteams an – eine Besonderheit, weil Ägypten kurzfristig abgesagt hat.

Favorit Deutschland doppelt dabei

Das „Deutschland Team A“ spielt in der Gruppe A gegen die Schweiz, Serbien und den Handball-Verband Saar. In der Gruppe B sind neben „Deutschland Team B“ Island, Slowenien und die Niederlande vertreten.

Deutschland ist Titelverteidiger und Turnierfavorit. Welches der beiden Teams am Ende stärker sein wird, bleibe abzuwarten, meint Christian Quintes, Vorsitzender des Gastgebervereins HSV Merzig-Hilbringen. Schon zum 29. Mal dabei ist Island.

Diese Partien stehen an

Start des Turniers war um 15.00 Uhr mit dem Spiel zwischen Slowenien und Island, was die Langzeitgäste knapp mit 29:28 gewannen. Danach hatte „Deutschland Team A“ gegen Serbien Schwierigkeiten, allerdings nur in der ersten Hälfte. Nach dem Wechsel eilte die DHB-Auswahl davon und gewann deutlich mit 33:22. Team B besiegte die Niederlande mit 30:18.

Kein Glück hatte dagegen die Saarauswahl: Sie verlor gegen die Schweiz in der Gruppe A mit 21:36.

Das Turnier läuft bis Sonntag. Dann stehen auch die K.O.-Spiele an – mit dem Abschluss und Finalspiel am Sonntagabend.Restkarten gibt es noch an der Tageskasse.

