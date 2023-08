Größtes nationales Radrennen zu Gast im Saarland Welche Sperrungen zur Deutschland Tour nötig sind Stand: 22.08.2023 11:49 Uhr

Damit bei der Deutschland Tour alles reibungslos funktioniert, müssen auch mehrere Straßen in den Etappenorten St. Wendel und Merzig und entlang der Strecke gesperrt werden. Wir zeigen, wo wann mit Einschränkungen zu rechnen ist.

Thomas Braun

Zwei Tage lang ist St. Wendel Gastgeber für die Deutschland Tour. Insbesondere zum Prolog am Mittwoch werden größere Teile der Innenstadt abgeriegelt. Zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr ist die Rennstrecke komplett gesperrt - einige Straßen auch bereits früher.

Für Fußgänger gibt es ausgewählte Punkte, an denen die Straßen überquert werden können. Alle Details zu Straßensperrung hat die Stadt St. Wendel hier auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Geplante Sperrungen in Merzig

Auch in Merzig, dem Zielort der ersten Etappe, sind umfangreichere Sperrungen nötig. Bereits am Mittwoch werden Halteverbote eingerichtet - am Donnerstag sind dann fast den gesamten Tag die Trierer Straße, die Pastor-Mertes-Straße und die Straße "An der Josefskirche" gesperrt. Weitere Straßen sind dann ab nachmittags betroffen. Eine genaue Übersicht hat die Stadt Merzig hier auf ihrer Internetseite veröffentlicht.

Halteverbot und kurzzeitige Sperrungen entlang der Strecke

Entlang der Strecke halten sich die Verkehrseinschränkungen in Grenzen. Den ganzen Tag über gibt es ein komplettes Halteverbot, das nach Angaben des Veranstalters auch konsequent durchgesetzt werde.

Von der Polizei gesperrt werden die betroffenen Straßen jeweils etwa 45 Minuten vor der Ankunft des Feldes. Sobald die Fahrer und alle Begleitfahrzeuge durch sind, werden die Straßen wieder freigegeben.

Wann die Fahrer wo im Saarland erwartet werden

Eine ungefähre Orientierung, wann die Fahrer an welcher Stelle im Saarland erwartet werden, bietet die Marschtabelle der Deutschland Tour. So sollen sie etwa gegen 12.45 Uhr Neunkirchen erreichen - von dort geht es Richtung Freisen, das die Fahrer gegen 13.30 Uhr passieren.

Die Sprintwertung in Theley wird wohl gegen 14.15 Uhr erreicht - die Bergwertung in Waldhölzbach zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr. In Merzig wird das Feld gut eine Stunde später erwartet. Dort geht es noch auf eine Schlussrunde, bevor das Rennen wohl spätestens gegen 17.00 Uhr beendet ist. Die Sperrungen im Zielbereich dauern voraussichtlich bis 20.00 Uhr.

Über dieses Thema berichtet auch der aktuelle bericht am 22.08.2023 im SR Fernsehen.

Mehr zur Deutschland Tour im Saarland

Deutschland Tour 2023: Team BikeAid freut sich über Heimspiel Das saarländische Radsport-Team BikeAid darf sich über eine Einladung zur Deutschland Tour 2023 freuen. Der Rennstart im heimischen Saarland lässt die Radfahrer-Herzen höher schlagen.

Deutschland Tour startet diese Woche im Saarland Ab Mittwoch steht für Radsportfans wieder ein besonderes Highlight an: Dann startet die Deutschland Tour. Die ersten zwei Renntage finden im Saarland statt.