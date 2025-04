Purple Diamonds Cheerleader aus St. Wendel erreichen Top-10-Platzierung bei WM in den USA Stand: 29.04.2025 12:04 Uhr

Cheerleading hat in den USA eine über 100-jährige Tradition. Inzwischen gibt es auch im Saarland Vereine, die sich dem Sport verschrieben haben – etwa in St. Wendel. Das Team "Purple Diamonds" ist so gut, dass es bei der Cheerleading-WM locker mit der internationalen Konkurrenz mithalten konnte.

Die "Purple Diamonds" aus St. Wendel haben bei der Cheerleading-WM in Orlando (Florida) eine Platzierung unter den Top Ten erreicht.

Nach dem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft hatte sich das Team um das Trainerduo Lena German und Marc Recktenwald bei der Elite Cheerleading Championship 2024 für die Cheerleading Worlds 2025 in den USA qualifiziert. Durch Spenden konnten sie das Geld zusammenbekommen, damit das 20-köpfige Team ihr Können vom 25. bis 28. April auf internationaler Bühne zeigen konnte – und das gelang.

Am Montag schafften es die "Purple Diamonds" in der Kategorie "Coed Non Tumbling Level 7" sogar auf Platz neun.

Cheerleading immer beliebter im Saarland

Cheerleading wird im Saarland zunehmend beliebter. Beim saarländischen Cheerleading und Cheerperformance Verband CCVSL gab es Anfang vergangenen Jahres eigenen Angaben zufolge sechs Mitgliedsvereine.

Obwohl Cheerleading auf größeres Interesse stoße, gebe es aber nach wie vor ein Imageproblem. Der Verband müsse hart dafür kämpfen, dass die Sportart endlich wahr- und ernstgenommen werde.

Über dieses Thema berichtete "SR 1 - Die Morningshow" am 29.04.2025.

