Klarer Sieg gegen Rot-Weiss Essen 1. FC Saarbrücken holt drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf Stand: 26.04.2025 15:59 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist unter Leitung seines neuen Trainers Alois Schwartz gut in die Partie gegen RW Essen gestartet – nach sechs Minuten fiel das Führungstor. Am Ende hat sich der FCS mit einem souveränen 3:0-Sieg wieder gute Chancen auf den Relegationsplatz erspielt.

Rebecca Wehrmann

Es waren turbulente Tage beim FCS: Nach der klaren 1:4-Niederlage gegen die SG Dynamo Dresden ist Rüdiger Ziehl am Dienstag von seinem Posten als Cheftrainer zurückgetreten. Schon am Samstag stand der 58-jährige Alois Schwartz das erste Mal als Trainer der Blau-Schwarzen am Spielfeldrand in Essen.

Sontheimer sorgt früh für Führung

Das erste Tor in der Partie fiel früh, schon in der 6. Minute verlor Gjasula von Rot-Weiss Essen den Ball, Vasiliadis schoss auf Sontheimer, der die Kugel unten links ins Eck setzte – 1:0 für die Blau-Schwarzen.

Eine Minute später hatte Essen dann die Riesenchance zum Ausgleich. Nach einem Einwurf landete der Ball bei Brumme, der aber mit Rechts abziehen musste und den Ball links am Tor vorbeilegte.

In der 29. Minute dann wieder die Möglichkeit für den FCS die Führung weiter auszubauen: Elf Meter vor dem Tor bekam Krüger das Leder durchgesteckt, spielte aber zu mittig und scheiterte an RWE-Keeper Wienand.

Damit ging es fast mit 1:0 in die Kabinen – in Minute 45+2 konnte Rizzuto für den FCS aber noch einen draufsetzen. Fahrner setzte sich gegen die Defensive von Essen durch, flankte scharf ins Zentrum, wo Rizzuto einlief und dann wuchtig ins linke Eck köpfte.

Kurz darauf fiel noch das 3:0 durch Krüger, das wegen Offensivfouls am Torwart aber nicht vom Unparteiischen gegeben wurde.

Führung verleiht FCS Rückenwind

Der FCS blieb auch in der zweiten Halbzeit das spielbestimmende Team und wurde fünf Minuten nach Anpfiff mit einem Tor belohnt. Das 3:0 fiel durch Maurice Multhaup.

Der dritte Treffer gab den Blau-Schwarzen Rückenwind, in der 59. Minute klingelte es beinahe das vierte Mal im Essener Tor. Bichsel legte den Ball von links in die Mitte, so dass Multhaup nur noch abziehen musste. Die Kugel touchierte noch den Pfosten, landete aber ganz knapp doch nicht im Netz.

Die Saarländer behielten die Partie bis zum Spielende im Griff, ohne viel investieren zu müssen. Auch wenn kein Tor mehr fiel blieb es eine starke Leistung der Blau-Schwarzen, die mit einem verdienten 3:0 endete.

Nächster Gegner: SC Verl

Mit dem Sieg liegt der FCS nun an vierter Stelle punktgleich direkt hinter Cottbus. Die Chance auf den Relegationsplatz ist damit also gewahrt.

Die nächste Chance zu punkten hat das Team des neuen Trainer Alois Schwartz am kommenden Samstag. Zuhause geht es gegen den SC Verl, der momentan auf Platz 9 der Tabelle steht. Das Spiel beginnt um 14.00 Uhr.

Die Zusammenfassung sehen sie am Samstag ab 17.30 Uhr in der SR sportarena.

