Knappes 1:2 gegen Freiberg Erste Homburger Niederlage seit sieben Spielen Stand: 25.04.2025 20:58 Uhr

Die Erfolgsserie des FC Homburg ist gerissen: Gegen den bisherigen Tabellendritten Freiberg kassierten die Saarländer die erste Niederlage seit sieben Spielen und scheiterten dabei auch an der eigenen Chancenverwertung.

Der FC Homburg hat sein Heimspiel am Freitagabend gegen den SGV Freiberg Fußball verloren. Bereits in der 11. Minute brachte Marco Kehl-Gomez die Gäste mit einem Kopfballtreffer nach einem Freistoß in Führung.

Homburg steckte nicht auf und erspielte sich gleich mehrere gute Chancen - die beste wohl durch Maximilian Jansen, dessen abgefälschter Schuss in der 26. Minute aber am Pfosten landete. Kurz vor dem Pausenpfiff (48. Minute) mussten die Saarländer dann den zweiten Gegentreffer hinnehmen, dieses Mal durch Yannick Osee.

Anschlusstreffer durch Gouras

Auch diesen Rückschlag steckte Homburg weg und spielte nach dem Seitenwechsel weiter nach vorne. In der 61. Minute gelang Minos Gouras schließlich der Anschlusstreffer zum 1:2.

Homburg bestimmte nun über weite Strecken die Partie, tat sich aber schwer, die Lücke zu finden. Freiberg blieb durch Konter und Standards gefährlich. Am Ende blieb es bei der knappen Niederlage - die in der Liga aber ohne Konsequenzen bleiben wird. Spitzenreiter Hoffenheim II ist schon uneinholbar entrückt für die Homburger, umgekehrt ist der Abstand auf die Abstiegsränge ausreichend groß.

Fokus auf den Pokal?

In den letzten drei Liga-Partien muss Homburg noch zwei Mal auswärts antreten: Am kommenden Sonntag in Hoffenheim und dann zum Saisonfinale bei der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz am 17. Mai. Dazwischen steht noch das letzte Heimspiel gegen den Bahlinger SC an.

Während die Ergebnisse in der Liga keine große Relevanz mehr haben, geht es im Saarlandpokal noch ums Ganze: Dort spielen die Homburger am 6. Mai zuhause gegen den 1. FC Saarbrücken um den Einzug ins Finale.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 25.04.2025.

