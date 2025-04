Für die HGS und Saarlouis Royals Neue Sport- und Multifunktionshalle in Saarlouis geplant Stand: 30.04.2025 18:42 Uhr

In Saarlouis konkretisieren sich Pläne für den Neubau einer Sport- und Multifunktionshalle. Hintergrund sind die erfolgreichen Spitzensport-Mannschaften der Stadt im Handball und Basketball.

Gerüchte zu einer neuen Sporthalle in Saarlouis gibt es schon seit einigen Wochen, am Rande einer Sponsoren-Pressekonferenz am Dienstag bestätigte der Präsident der Handballer der HG Saarlouis, Steffen Freichel, die Neubau-Pläne. Am Mittwoch reagierte nun auch der Saarlouiser Oberbürgermeister Marc Speicher (CDU) und kündigte Unterstützung an.

Ein möglicher Standort liegt auf einer großen Freifläche an der St. Nazairer Allee in Saarlouis, hinter dem Baseball-Platz der Saarlouis Hornets und der Kletterhalle, rund 400 Meter von der im Moment genutzten Stadtgartenhalle entfernt. Nach den Wünschen der Handballer und der Basketballer sollte eine mögliche neue Halle in drei bis vier Jahren zur Verfügung stehen.

Kosten noch unklar

Ein genauer Kostenrahmen wurde bislang von keinem der Beteiligten genannt. In den nächsten Wochen sollen weitere Gespräche folgen.

