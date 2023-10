Mehrere offene Fragen Warum es noch keine Karten für FCS-Pokalkracher gegen Bayern gibt Stand: 02.10.2023 18:26 Uhr

Für das DFB-Pokalspiel zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Rekordmeister Bayern München gibt es noch keine Karten. Wie der FCS mitteilte, werden erst Mitte Oktober Infos zum Ticket-Vorverkauf bekanntgegeben.

mit Informationen von Steffani Balle

Rekordmeister Bayern München kommt in den Ludwigspark. So viel kann man derzeit sicher sagen. Hinter vielem anderen steht aber noch ein Fragezeichen. Weder ist geklärt, an welchem Tag das Spiel angesetzt ist, noch die Uhrzeit. Die hängt davon ab, ob Das Erste das Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals live überträgt oder nicht.

Lassen die Sicherheitsbehörden 16.000 Zuschauer zu?

Auf SR-Nachfrage teilt der FCS-Sprecher Peter Müller mit, dass auch noch nicht klar sei, ob die Sicherheitsbehörden die maximal mögliche Zahl von 16.000 Zuschauern ins Stadion lassen werden. Außerdem müsse man noch mit den Bayern und dem DFB über den Eintrittspreis sprechen. Die Einnahmen werden nämlich hälftig unter den beiden Vereinen aufgeteilt.

Sicher ist laut Müller aber, dass jeder, der eine Dauerkarte besitzt, seinen Platz auch bei diesem Spiel behält.

Homburg trifft auf Zweitligist Greuther Fürth

Die Pokalspiele finden am 31. Oktober und 1. November statt. Neben Saarbrücken ist auch der Regionalligist Homburg noch als saarländischer Verein im Wettbewerb. Die Grün-Weißen treffen auf den Zweitligisten Greuther Fürth.

Über dieses Thema berichteten die SR-Hörfunknachrichten am 02.10.2023

Mehr zum DFB-Pokal