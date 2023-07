Reparatur-Bedarf in Sporthallen Viele Turn-Geräte in Saarlouiser Hallen sind kaputt Stand: 25.07.2023 09:55 Uhr

In den Turnhallen der Stadt der Saarlouis besteht derzeit großer Reparatur-Bedarf: Zahlreiche Sportgeräte sind defekt – und das schon seit Monaten. Ob die Missstände mit dem Schulstart Anfang September behoben sein werden, ist unklar.

Maureen Welter / Onlinefassung: Kai Forst

Das Trainieren und Üben in den Sporthallen im Saarland steht und fällt mit den dort installierten Geräten. Schulen und Vereine sind darauf angewiesen, dass sie funktionieren und in einem entsprechenden Zustand sind. Doch in den Hallen der Stadt Saarlouis ist das derzeit nicht der Fall.

43 Prozent mangelhaft

Wie eine SR-Recherche zeigt, sind aktuell rund 43 Prozent der Geräte mangelhaft – und das schon seit Februar. Wie die Stadt dem SR mitteilte, habe man im Februar zum ersten Mal eine flächendeckende Prüfung in allen elf Turnhallen durchgeführt – mit ernüchterndem Ergebnis.

Beispiel: die Mehrzweckhalle im Saarlouiser Stadtteil Beaumarais. Dort wurde den Nutzern der Halle Ende März mitgeteilt, dass aktuell verschiedene mobile und fest verbaute Geräte aufgrund von Mängeln gesperrt sind.

Kosten: 80.000 Euro

Die Reparatur alter und die Anschaffung neuer Geräte für die Saarlouiser Hallen kostet nach Angaben der Stadt rund 80.000 Euro. Inzwischen sei die Ausschreibung abgeschlossen. Der Stadtrat könne Ende Juli geben.

Dennoch gibt es noch kein genaues Datum, ab wann die Schulen und Sportvereine in Saarlouis wieder auf gut funktionierende Sportgeräte zurückgreifen können. „Wir sind guter Dinge, dass das jetzt in den nächsten Wochen bis Monaten funktioniert“, sagte ein Sprecher der Stadt.

Über dieses Thema hat auch SR 1 in der Morningshow am 25.07.2023 berichtet.

