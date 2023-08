3. Liga Torfestival im Ludwigspark – Saarbrücken erkämpft Sieg gegen Verl Stand: 23.08.2023 20:59 Uhr

Mit insgesamt sieben Toren haben der 1. FC Saarbrücken und der SC Verl den Ludwigspark am Mittwochabend zum Beben gebracht. Am Ende stand es 4:3 für die Saarländer. Dabei sah es zwischenzeitlich nach einem Sieg für die Gäste aus.

Schon vor dem Spiel war beim FCS Druck im Kessel: Bis auf das 2:1 im DFB-Pokal gegen den Karlsruher SC hat beim 1. FC Saarbrücken in dieser Saison noch nichts richtig funktioniert: Ein Remis gegen Ulm und eine Niederlage gegen Viktoria Köln sind bislang das magere Ergebnis der Saarländer.

Doppelpack von Verl

Und dieser Druck machte sich gleich bemerkbar: Nach kurzem Abtasten wird Marcel Gaus im Sechzehner von Nico Ochojski zu Fall gebracht – Elfmeter für Saarbrücken. Kasim Rabihic darf den Ball in die Tormitte befördern (4. Minute). Kurz danach wäre fast auch noch das zweite Tor für die Gastgeber durch Tim Civeja drin gewesen (8. Minute).

Doch Verl ließ sich davon nicht aus der Fassung bringen. 34. Minute: Ochojski kann Saarbrückens Richard Neudecker überraschend den Ball abnehmen, flankt in die Mitte zu Torge Paetow, der gleicht für Verl aus. Gleich darauf verliert Neudecker das Leder erneut, diesmal an Oliver Batista-Meier. Der gibt an Lars Lokotsch ab, der zum 2:1 für Verl trifft (36. Minute) – so schnell kann’s gehen. Die FCS-Fans im Stadion quittierten das Halbzeitergebnis mit Pfiffen.

Fans treiben Mannschaft an

Nach der Pause schaltete Saarbrücken wieder in den Angriffsmodus, wovon Verl sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen ließ. In der 54. Minute geriet Civeja bei einem Laufduell mit Verls Oliver Batista-Meier ins Hintertreffen, der kann aus 15 Metern abdrücken – 3:1 für Verl.

Doch Saarbrücken gab nicht auf. Nach einem Fehlpass kann Civeja den Ball im spitzen Winkel zu Patrick Schmidt befördern, der ihn im linken Eck des Verler Tores platziert und damit den Anschlusstreffer für Saarbrücken klarmacht – 2:3 (60. Minute).

Erst Anschluss, dann Ausgleich und Sieg

Die Fans peitschten ihre Mannschaft immer weiter an. Der Lohn: Ausgleich in der 76. Minute – 3:3. Julian Günther-Schmidt spielt von der rechten Seite auf Civeja. Der stürmt zur Grundlinie, passt zu Kai Brünker in den Fünfmeterraum, der dann schließlich vollendet.

Und das Torfestival in Saarbrücken ging noch weiter: Fabio Di Michele Sanchez schießt in der Nachspielzeit den Ball von links zurück in den Fünfmeterraum, wo Dominik Becker ihn per Kopfball ins Netz kickt (90. Minute +7).

In der Tabelle sortiert sich der FCS damit vorläufig auf Platz Neun ein, mit dem ersten Dreier und insgesamt vier Punkten. Für die Saarländer geht es schon am Samstag weiter. Dann muss der FCS zum FC Ingolstadt. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.

