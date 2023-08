Saar-Triathlet bei Olympischen Spielen 2024 in Paris Tim Hellwig erfüllt als erster Saarsportler Olympia-Norm Stand: 18.08.2023 20:48 Uhr

Triathlet Tim Hellwig vom Stützpunkt in Saarbrücken erfüllt die Norm für die Olympischen Spiele 2024. Eine Teilnahme am Wettkampf in Paris ist damit sehr wahrscheinlich.

Beim Testevent in Paris ist der 24-jährige Triathlet Tim Hellwig vor Ironman-Weltmeister und Tokio-Olympiasieger Kristian Blummenfelt als siebter ins Ziel gekommen.

Mit dieser Top-8-Platzierung erfüllt der Sportler der DJK St. Ingbert die Nominierungskriterien des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Deutschen Triathlon Union (DTU).

Um final für die Olympischen Spiele 2024 in Frankreich nominiert zu sein, muss Hellwig im "Individual Olympic Qualification Ranking" Ende Mai 2024 eine Platzierung unter den ersten 30 einnehmen.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 18.08.2023 berichtet.

