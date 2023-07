Sieg im Mixed in Hamburg Team um Saar-Sportlerin Annika Koch holt Gold bei Triathlon-WM Stand: 16.07.2023 20:50 Uhr

Bei der Triathlon-WM in Hamburg hat Deutschland in der Mixed-Staffel Gold gewonnen. Zum Team gehört auch Annika Koch, die in Saarbrücken lebt und trainiert.

Die 24-jährige Annika Koch hat sich am Sonntag bei der Thriathlon-WM in Hamburg gemeinsam mit ihren Teampartnern Tim Hellweg, Simon Henseleit und Laura Lindemann in der Mixed-Staffel durchgesetzt und die Goldmedaille . Die Plätze zwei und drei gingen an Neuseeland und die Schweiz.

Für die 4x300 Meter Schwimmen, sieben Kilometer Radfahren und 1,75 Kilometer Laufen benötigte die deutsche Mixed-Staffel 1:22:35 Stunden. „Es ist so krass, wenn man hier als Erste losläuft. Die Menge rastet so krass aus“, sagte Koch. Die 24-Jährige Darmstädterin lebt in Saarbrücken und trainiert hier am Olympiastützpunkt.

Durch den Sieg hat das Team das Ticket für Olympia 2024 in Paris gelöst.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten vom 16.07.2023 berichtet.

