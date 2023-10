Überragender Kristof SVE erkämpft Unentschieden gegen favorisierte Kieler Stand: 08.10.2023 15:25 Uhr

Die Elversberger sind das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen. Im hohen Norden bei Holstein Kiel erkämpften sich die Saarländer am Sonntagmittag ein 1:1-Unentschieden.

Thomas Braun

SVE-Trainer Horst Steffen hat mit einer schweren Aufgabe bei Holstein Kiel gerechnet - das sollte sich am Sonntagmittag bestätigen. Elversberg ging zwar selbstbewusst in die Partie - die ersten Großchancen hatten aber die Hausherren.

Überragender Kristof verhindert frühen Rückstand

Gleich zwei Mal war in der 10. und 12. Minute Steven Skrzybski nach einem Patzer von Thore Jacobsen zur Stelle, ein überragend aufgelegter Nicolas Kristof konnte aber den frühen Rückstand verhindern. Kiel - klar in der Favoritenrolle - blieb auch danach spielbestimmend, scheiterte aber immer wieder an Kristof.

Elversberger Chancen waren Mangelware. Wenn aber mal ein Vorstoß nach vorne gelang, wie in der 17. Minute nach einem Eckball, waren die Gäste brandgefährlich. Der Schuss von Luca Schnellbacher aus dem Rückraum wurde aber kurz vor der Linie geklärt.

Kieler Führung kurz vor dem Seitenwechsel

Die SVE verlegte sich zusehends aufs Verteidigen und ließ nicht mehr so viele Abschlüsse zu. Erst in der 44. Minute kam Kiel dann doch einmal durch. Ein Abpraller nach einem Freistoß landete im Strafraum vor den Füßen von Timo Becker, der aus sieben Metern abzog - Kristof dieses Mal chancenlos.

Nach dem Seitenwechsel war die SVE gefordert, um doch noch etwas Zählbares aus dem hohen Norden mitnehmen zu können - während es die Hausherren nach der Führung etwas lockerer angehen lassen konnten.

Lupfer von Schnellbacher zum Ausgleich

In der 65. Minute reagierte SVE-Coach Horst Steffen ein erstes Mal und brachte mit Stock und Wanner frische Kräfte. Und tatsächlich gelang den Saarländern kurz darauf der Ausgleich. Mit einem langen Ball aus der eigenen Abwehrreihe schickte Sickinger Schnellbacher auf die Reise. Der sah, dass der Kieler Keeper Weiner zu weit vorgerückt war und überwand ihn mit einem Lupfer aus gut 17 Metern.

Danach spielten beide Teams mit offenem Visier - und beinahe wäre es den Elversbergern noch gelungen, das Spiel komplett zu drehen. Nach einem gewonnenen Zweikampf im Mittelfeld kam der Ball in der 82. Minute zu Semih Sahin, der alleine auf den Torwart zulief, aber dann knapp am linken Pfosten vorbeizog.

Kurz darauf hatte der frisch eingewechselte Dominik Martinovic die Chance zum Führungstreffer - der Kieler Schlussmann Timon Weiner rettete aber knapp zur Ecke. Am Ende blieb es beim 1:1-Unentschieden.

Nächstes Pflichtspiel in knapp zwei Wochen

Die SVE ist damit das fünfte Spiel in Folge ungeschlagen. Die nächste Liga-Partie steht erst in knapp zwei Wochen an. Die SVE empfängt am 20. Oktober zuhause Eintracht Braunschweig. Anstoß an der Kaiserlinde ist dann um 18.30 Uhr.

Über dieses Thema berichten die SR-Hörfunknachrichten am 08.10.2023.

