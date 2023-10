Zweite Spielhäfte torlos SV Elversberg spielt 1:1-Unentschieden gegen Greuther Fürth Stand: 01.10.2023 15:31 Uhr

Der Start der Partie der SV Elversberg gegen die SpVgg Greuther Fürth war stark - zwei Tore innerhalb der ersten 15 Minuten. Dabei sollte es aber bleiben. Elversberg spielt 1:1-Unentschieden und nimmt so nur einen Punkt mit.

Nach drei Siegen wollte die SV Elversberg auch beim Heimspiel gegen Greuther Fürth drei Punkte einfahren. Und das Team von Horst Steffen fand direkt gut ins Match. Das erste Tor fiel schon in der neunten Minuten. Nach einem Pass von Jannik Rochelt konnt Manuel Feil einlochen.

Die frühe Führung hielt allerdings nicht lang an. Nur fünf Minuten später konnten die Kleeblätter ausgleichen – Robert Wagner lieferte einen wohlüberlegten Steckpass in den Sechzehner, den Branimir Hrgota verwandeln konnte.

Greuther spielt kurz vor Halbzeitpause auf

Nach dem spannenden Start in die Partie verlief das Spiel dann über weite Teile deutlich langsamer und mit wenig offensiven Aktionen. In der 33. Minute gab es dann einen Freiwurf für die SVE, den Jabobsen in Richtung Tor flankte.

Kevin Conrad nahm an, konnte aber nicht für eine erneute Führung der Gastgeber sorgen. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit zwei Eckbälle für die Gäste, die die Standardsituation jedoch nicht zu ihrem Vorteil nutzen konnte.

Beinahe Handelfmeter für Fürth

In den letzten Minuten schaltete Greuther Fürth nochmal einen Gang hoch, kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel dann fast noch der Führungstreffer für Fürth – Dickson Abiama zog ab, Nicolas Kristof war aber zur Stelle.

Beinahe hätte es dann noch einen Elfmeter für die Gäste gegeben – nach einem Eckball sprang die Kugel Kevin Conrad an den abgespreizten Arm. Der Schiedsrichter entschied sich aber gegen den Strafstoß und für einen erneuten Eckball für die Kleeblätter. Ein weiteres Tor fiel nicht mehr, damit ging es mit 1:1 in die Kabinen.

SVE in der zweiten Spielhälfte aktiver

Zurück aus der Halbzeitpause sah es zunächst so aus, als wäre weiterhin hauptsächlich Greuther Fürth am Zug. Aber nach rund fünf Minuten fanden auch die Elversberger wieder gut ins Spiel. In der 58. Minuten schafften es Schnellbacher und Jabobsen mit einem Doppelpass vors Tor der Kleeblätter. Schnellbacher scheiterte dann aber an dem Greuther-Torhüter Jonas Urbig.

In weiten Teilen zeigte sich die SVE als die spielbestimmende Mannschaft. Klare Chancen blieben aber zunächst aus. Nach den ersten 20 Minuten zeigte dann auch wieder Greuther Fürth ein paar Aktionen.

Keine großen Torchancen - weder für die SVE noch für Fürth

Beide Trainer versuchten kurz vor Schluss der Partie mit mehreren Wechseln eine neue Richtung zu geben. Doch auch der Spielertausch brachte keine Änderung. Das Spiel ging ohne große Torchancen und auch ohne ein weiteres Tor zu Ende. Es bleibt beim 1:1, das schon nach 15 Minuten stand.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 01.10.2023 berichtet.

Mehr zur SV Elversberg:

Elversberg siegt souverän in Wiesbaden Dritter Sieg in Folge für die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga: Die Saarländer triumphierten am Samstag im Aufsteigerduell mit 2:0 über den SV Wehen Wiesbaden und belegen nun einen einstelligen Tabellenplatz.

SV Elversberg holt ersten Zweitliga-Sieg gegen VfL Osnabrück Die Sieglos-Serie der SV Elversberg ist vorbei: Gegen den VfL Osnabrück hat sich das Team den ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga erkämpft. Damit nehmen die Saarländer wichtige drei Punkte aus diesem Kellerduell mit nach Hause.