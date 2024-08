Verträge für drei Jahre SV Elversberg holt zwei neue Offensivspieler ins Saarland Stand: 21.08.2024 12:54 Uhr

Die SV Elversberg will ihre Offensive weiter verstärken. Der Verein hat deshalb Tom Zimmerschied und Lukas Petkov jeweils für drei Jahre unter Vertrag genommen.

Zwei neue Spieler werden künftig für die SV Elversberg auf dem Platz stehen. Der 23-jährige Lukas Petkov kommt vom Bundesligisten FC Augsburg (FCA) ins Saarland. Sein Vertrag läuft bis Sommer 2027.

SVE verstärkt sich mit Augsburger Petkov

Petkov war seit seiner Jugendzeit in Augsburg aktiv. In der Saison 2021/2022 erhielt er einen Profi-Vertrag bei Augsburg und wurde zum Drittligisten SC Verl verliehen. Dort stand er in 42 Pflichtspielen auf dem Platz. Nach einer Rückkehr zum FCA folgte eine Staion bei der SpVgg Greuther Fürth, wo er 44 Zweitliga-Partien absolvierte.

Die SVE freut sich auf "einen jungen, dynamischen Offensivspieler", der aufgrund seiner Vielseitigkeit sehr wertvoll für das Team sei, sagte SVE-Sportvorstand Ole Book.

Die SVE habe in der vergangenen Saison als Aufsteiger begeistert und "schönen, mutigen Fußball gespielt", so Petkov. "Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass das auch weiterhin so bleibt, und freue mich jetzt darauf, mit dem Team anzugreifen."

Zimmerschied wechselt von Dresden ins Saarland

Auch der 25-jährige Tom Zimmerschied verstärkt die Offensive der SVE nun bis zum Sommer 2027. Er wechselt vom Drittligisten SG Dynamo Dresden an die Saar. Dort war er seit der Saison 2023/2024 unter Vertrag. Er erzielte in 37 Liga-Spielen fünf Tore und steuerte zwölf Vorlagen bei. Zuvor hatte Zimmerschied zwei Spielzeiten für den Hallenschen FC auf dem Platz gestanden.

Zimmerschied habe in den vergangenen Jahren mit konstant starken Leistungen überzeugt und seinen Zug zum gegnerischen Tor immer wieder unter Beweis gestellt, erläuterte Book die Entscheidung. "Mit seiner Spielfreude und Technik wird er unser Offensivspiel über die Außenbahnen weiter beleben“, erläuterte Book.

Er freue sich auf die Möglichkeit mit dem Team und für die SVE in der 2. Bundesliga zu spielen, sagte Zimmerschied. "Es wird eine spannende Aufgabe und Herausforderung, aber ich bin überzeugt davon, dass wir hier gemeinsam eine positive Zeit erleben werden."

Über dieses Thema haben auch die SR info Nachrichten im Radio am 21.08.2024 berichtet.

