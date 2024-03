Südwestderby gegen Kaiserslautern So geht es für den 1. FC Saarbrücken jetzt im DFB-Pokal weiter Stand: 13.03.2024 11:00 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken hat das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Dort wartet nun ein ganz besonderer Gegner: FCS-Erzrivale 1. FC Kaiserslautern. Das Südwestderby ist für den 2. April im Ludwigspark geplant.

Der 1. FC Saarbrücken hat am Dienstag schon wieder eine Pokalsensation geschafft. Im DFB-Pokal-Viertelfinale besiegten die Blau-Schwarzen Borussia Mönchengladbach mit 2:1.

Noch eine Hürde trennt den 1. FC Saarbrücken vom DFB-Pokalfinale in Berlin. Doch die hat es in sich: Am 2. April bekommen die Fans ein Südwestderby geboten, der FCS trifft auf den 1. FC Kaiserslautern. Das Erste überträgt die Partie ab 20.45 Uhr live.

Infos zum Spiel

Wann: Dienstag, 2. April, 20.45 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion, Saarbrücken

Stream: Das Erste zeigt die Partie live

Der 1. FC Kaiserslautern hatte sich Anfang Februar mit einem 3:1-Sieg gegen Hertha BSC ins Halbfinale geschossen. Durch den Sieg des FCS verliert der FCK für das Halbfinale sein Heimrecht – die Partie findet deshalb nicht auf dem Betzenberg, sondern im Saarbrücker Ludwigsparkstadion statt.

Vorfreude auf Südwestderby

Die Blau-Schwarzen freuen sich schon auf die Begegnung, erwarten aber auch ein besonderes Spiel. "Das wird richtig krass, hier daheim gegen Lautern zu spielen, im DFB-Pokal-Halbfinale. Es ist unbeschreiblich, da fehlen einem die Worte", sagte FCS-Trainer Rüdiger Ziehl.

Mittelfeldspieler Patrick Sontheimer sieht das ähnlich: "Es ist ein K.o.-Spiel, da geht es um alles. Mit der Brisanz des Derbys ist das Spiel noch einmal ein bisschen mehr geladen."

Eine besondere Begegnung wird es aber vor allem auch für Marcel Gaus. Zwischen 2013 und 2017 spielte er vier Jahre für die Roten Teufel. "Für mich wird es noch einmal spezieller, weil ich dort einige Zeit verbracht habe. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt genießen wir erst einmal."

Fans euphorisch

Bei den Fans herrschte am Dienstag schon eine Grundeuphorie, dass der FCS auch aus dem Südwestderby als Sieger raus gehen könnte. 2:1 tippt etwa ein Fan das Ergebnis der Partie im SR.

"Lautern müssen wir heimschicken", da sind sich die Fans einig. "Wenn die Lautern uns heimschicken, dann geh ich nicht mehr raus, bleibe daheim ein ganzes Jahr", sagt ein weiterer Fan.

Team träumt von Finale

Und auch die Mannschaft macht sich jetzt Hoffnungen, dass sie es bis zum Finale schaffen könnte. "Wir haben Bayern, Frankfurt und Gladbach rausgehauen und stehen im Halbfinale, und ich sag mal, mit einem Bein auch in Berlin. Wir haben nur noch eine Hürde zu überspringen. Das ist der Wahnsinn", sagte Torschütze Kai Brünker nach der Partie gegen Gladbach.

Trainer Rüdiger Ziehl dämpfte die Erwartungen hingegen etwas: "Ich weiß auch jetzt, was von außen kommen wird: Kaiserslautern ist ein Zweitligist, da gewinnen wir sowieso. Wir wissen aber schon, wie wir in der Liga stehen und was wir nicht so gut machen. Wir freuen uns einfach auf das Spiel und genießen."

Sollte der FCS diese Hürde tatsächlich schaffen, ist der Weg zum Finale in Berlin frei. Dort träfe das Team am 25. Mai dann auf den Sieger des Halbfinales zwischen Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf.

Über dieses Thema hat auch die Sendung "Guten Morgen" am 13.03.2024 auf SR 3 berichtet.

