Auslosung im ZDF Alles Wichtige zum Halbfinale im DFB-Pokal Stand: 02.02.2024 10:39 Uhr

Anfang April stehen im DFB-Pokal die Halbfinale an. Die Auslosung ist am Samstag (10.02.2024) im "aktuellen sportstudio" des ZDF zu sehen. Es ist noch nicht bekannt, wer die Lose ziehen wird. Ein Überblick, auch über qualifizierte Mannschaften und Prämien.

Wer hat sich schon für das Halbfinale qualifiziert?

In der Saison 2023/24 finden die beiden Halbfinale im DFB-Pokal am 2./3. April statt. Mit Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern haben sich bislang zwei Zweitligisten qualifiziert.

Düsseldorf setzte sich am Dienstag (30.01.2024) 4:3 (2:2; 1:1) nach Elfmeterschießen gegen den FC St. Pauli durch. Torhüter Florian Kastenmeier hielt zwei Elfmeter, Christos Tzolis traf und sorgte für die Entscheidung.

Als zweite Mannschaft hat sich am Mittwoch (31.01.2024) der 1. FC Kaiserslautern qualifiziert. Die Pfälzer gewannen 3:1 (2:0) bei Hertha BSC.

Im Halbfinale könnte es zum direkten Duell der beiden Zweitligisten kommen, sie könnten aber auch auf einen Erstligisten treffen. Auch Drittligist Saarbrücken darf vom Halbfinale träumen.

Die beiden ausstehenden Viertelfinale im Überblick

06.02.24, 20.45 Uhr: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart (Live im Ersten und auf sportschau.de)



07.02.24, 20.45 Uhr: 1. FC Saarbrücken - Borussia Mönchengladbach (Live im ZDF)

Wann und wo findet das Endspiel statt?

Das Finale wird wie gewohnt in Berlin ausgetragen. Der Tag des Endspiels ist der letzte Samstag im Mai (25.05.2024).

Was gibt es für die Klubs zu verdienen?

Seit 2022 gilt im Pokal ein neuer Vertrag für die TV-Rechte. In der Saison 2022/23 schüttete der DFB so viel Geld wie nie zuvor an die Klubs aus. In dieser Saison werden die Beträge bis zum Halbfinale nochmal leicht übertroffen. Die genauen Zahlen für das Endspiel hat der DFB noch nicht bekannt gegeben.

Alle teilnehmenden Klubs erhalten demnach mindestens 209.247 Euro für die 1. Hauptrunde. Wer die 1. Runde überstanden hat, bekommt in der 2. Runde mehr als 400.000 Euro dazu, die Beträge pro Runde steigern sich immer weiter. Wer es bis ins Halbfinale schafft, bekommt dafür fast 3,5 Millionen Euro.

Bei den Einnahmen aus dem Eintrittskartenverkauf und der Bandenwerbung müssen die Klubs nach Abzug aller Kosten und Steuern das Geld teilen. Zehn Prozent dieser Einnahmen gehen außerdem an den DFB, jeder Klub erhält also 45 Prozent dieses Geldes.

Prämien DFB-Pokal (in Euro) Runde 2022/23 2023/24 1. Hauptrunde 209.247 215.600 2. Hauptrunde 418.494 431.200 Achtelfinale 836.988 862.400 Viertelfinale 1.673.975 1.724.800 Halbfinale 3.347.950 3.449.600 Verlierer Finale 2.880.000 offen Sieger Finale 4.320.000 offen

Was können die Klubs außerdem erreichen?

Der Sieger des DFB-Pokals hat auch nach der Europapokalreform der UEFA, die ab der Saison 2024/25 gilt, ein Startrecht in der neuen Ligaphase der Europa League.

Ist der DFB-Pokalsieger schon über die Bundesliga für die Champions League oder die Europa League qualifiziert, geht der Platz an die Bundesliga, wo er dann gemäß der Abschlusstabelle verteilt wird. Der unterlegene Finalist des DFB-Pokal-Endspiels kann in keinem Fall profitieren.

Die Trophäe der Europa League