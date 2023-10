Paris 2024 Schäfer-Betz sichert sich Olympia-Ticket Stand: 03.10.2023 11:36 Uhr

Turnerin Pauline Schäfer-Betz darf bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris starten. Die gebürtige Saarländerin erkämpfte sich diese Teilnahmeberechtigung durch Rang 20 in der Mehrkampf-Qualifikation bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen.

Nach dem verpassten Olympia-Ticket der deutschen Turnerinnen hat zumindest Pauline Schäfer-Betz bei den Sommerspielen 2024 in Paris einen Startplatz garantiert. Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin aus Dudweiler erkämpfte sich diese Teilnahmeberechtigung durch Rang 20 in der Mehrkampf-Qualifikation bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen, wie der Weltverband FIG offiziell mitteilte.

Zuvor hatten die Turnerinnen als Mannschaft die Qualifikation für Paris nicht geschaft.

Mehr Sporttehmen aus dem Saarland

Warum es noch keine Karten für FCS-Pokalkracher gegen Bayern gibt Für das DFB-Pokalspiel zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken und Rekordmeister Bayern München gibt es noch keine Karten. Wie der FCS mitteilte, werden erst Mitte Oktober Infos zum Ticket-Vorverkauf bekanntgegeben.

FC Saarbrücken trifft im DFB-Pokal auf Bayern München In der zweiten Runde des DFB-Pokals hat der 1. FC Saarbrücken das Hammerlos FC Bayern München gezogen. Homburg als einziger verbliebener Regionalligist trifft auf Greuther Fürth.