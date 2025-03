Basketball-Pokalsiegerinnen treffen auf Herne Saarlouis Royals freuen sich auf erste Begegnung in den Playoffs Stand: 21.03.2025 06:32 Uhr

Mit dem ersten von maximal fünf möglichen Spielen beginnen für die Saarlouis Royals heute Abend die Playoffs in der 1. Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL). Um 19.30 Uhr empfangen die DBBL-Pokalsiegerinnen in der heimischen Stadtgartenhalle den Herner TC zum Viertelfinal-Auftakt.

Matthew Genest-Schön / Onlinefassung: Sabrina Nonnengardt

Nach dem Pokalsieg der Saarlouis Royals vor wenigen Wochen geht es für die Saarländerinnen in der Damen-Basketball-Bundesliga jetzt um den nächsten Titel. Im Playoff-Viertelfinale treffen die Royals als Drittplatzierte auf die Sechstplatzierten vom Herner TC. Trotz der besseren Hauptrundenplatzierung sind die Royals aber gewarnt. In der regulären Saison hatte Herne noch einen Auswärtssieg in Saarlouis geholt, die Royals wiederum revanchierten sich am letzten Spieltag mit einem knappen Auswärtssieg in Herne.

Harte Serie wird erwartet

Royals-Cheftrainer Matiss Rozlapa sagte vor dem ersten Spiel in der „Best-of-five“-Serie, er erwarte eine extrem schwierige Auseinandersetzung mit dem Team aus Nordrhein-Westfalen: „Wir wissen, Herne hat starke Spielerinnen unter dem Korb und auch gute Schützen aus der Distanz“, sagt der Lette, der seit Sommer an der Seitenlinie der Royals steht. „Wir bereiten uns gut vor, wir wissen, das nächste Spiel ist immer das Schwerste!“

Magaly Meynadier, Royals Team-Kapitänin und Shooting Guard, warnt ebenfalls vor den Gästen aus Herne: “Sie spielen sehr physisch, sehr aggressiv, da müssen wir auch mithalten, und dagegen kämpfen! Ich glaube, das wird gar nicht so einfach werden, wir müssen wirklich von Anfang an fokussiert und konzentriert sein, sonst kann das auch schlecht ausgehen“.

Offensive Optionen sind der Schlüssel

Rozlapa legt vor der Viertelfinal-Serie gegen Herne einen besonderen Schwerpunkt auf offensive Varianten. Entscheidend wird die Team-Leistung sein, aus der aber die US-Amerikanerin Martha Burse, als wertvollste Spielerin des Pokal-Turniers, sicher noch einmal herausragen soll.

Klar ist, die Royals haben Vorteile im Tempospiel und bei Würfen aus der Distanz. Dazu hoffen sie auf eine mitreißende Zuschauer-Kulisse in den Heimspielen: „Dadurch, dass wir jetzt einen Titel gewonnen haben, werden mehr Leute kommen! Es ist immer schade, dass die erst kommen, wenn wir Erfolg haben. Wir freuen uns aber trotzdem sehr darauf, dass die Fans kommen“, sagt Kapitänin Meynadier. „Wir sind gespannt, ob die Halle auch sehr, sehr voll sein wird und vor allem sehr, sehr laut!“

Zwei Heimspiele in Folge

Dass die Royals mit zwei Heimspielen in Folge in die Viertelfinal-Serie starten, kann ein wichtiger Vorteil sein. Head-Coach Rozlapa fordert trotzdem Konzentration vor dem Auftakt-Spiel, alles weitere soll später folgen: „Zu Hause sind wir eine Macht, da haben wir zumeist sehr gut gespielt und brauchen dieses Momentum auch gerade jetzt“, so Rozlapa. „Aber wir denken jetzt nicht an zwei Siege hintereinander, sondern wollen erst einmal das erste Spiel gewinnen!“

Tip-Off ist heute um 19.30 Uhr in der Stadtgartenhalle Saarlouis. Das zweite Spiel, ebenfalls vor heimischer Kulisse, startet am Sonntag ab 15.00 Uhr. Wer zuerst drei Spiele gewinnt, zieht ins Halbfinale um die Meisterschaft in der DBBL ein.

Über dieses Thema hat auch die Sendung "aktueller bericht" am 20.03.2025 im SR Fernsehen berichtet.

