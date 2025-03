Englische Woche für die Blau-Schwarzen Saarbrücken verschenkt Tabellenführung Stand: 11.03.2025 20:56 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken ist gegen Arminia Bielefeld krachend gescheitert. Eine frühe Saarbrücker Führung konnten die Gastgeber schnell kontern und selbst vorpreschen. Am Ende fahren die Saarländer mit einer 1:3-Niederlage nach Hause.

Der 2:1-Sieg vergangenen Samstag war für den 1. FC Saarbrücken ein erfolgreicher Start in die Englische Woche. So sollte es auch am Dienstagabend auswärts gegen Arminia Bielefeld im dortigen Alm-Stadion weitergehen.

Frühe Führung, früher Konter

Erster Angriff, erstes Tor: Aus dem Zentrum landete der Ball bei Tim Civeja an der Sechzehnerkante, der ihn im Doppelpass mit Maurice Multhaup vor den 18.413 Zuschauern im Alm-Stadion ins Bielefelder Tor wuchten konnte (5.). Leider blieb es dann auch auf Saarbrücker Seite dabei. Denn der Führungstreffer ließ die Gastgeber kalt: Bielefelds Mittelstürmer Julian Kania glich schon drei Minuten später aus.

Es folgte danach zwar eine insgesamt dynamische erste Halbzeit, allerdings mit offensiv eher schwachen Saarbrückern, engagierten Bielefeldern und dem 1:2, wieder durch Kania (26.).

Kaum Offensive

Erst in der 59. Minute kam überhaupt wieder ein Saarbrücker Schuss in Richtung Tor zustande, den Bielefeld-Keeper Jonas Kersken aber problemlos halten konnte. Dafür wurde das Saarbrücker Spiel zunehmend giftiger, was sich allein schon in drei gelben Karten innerhalb von sieben Minuten für Civeja (53.), Simon Stehle (56.) und Sebastian Vasiliadis (60.) zeigte. Alle drei wurden kurz darauf ausgewechselt.

Für sie kamen Kasim Rabihic, Patrick Schmidt und Elijah Krahn. Offenbar wollte Trainer Rüdiger Ziehl in der Schlussphase nochmal Schwung in die Offensive bringen. Denn seinem Team fehlte es bis dahin an Ideen.

Keine Chance

Danach machten die Saarländer zwar mehr Druck, zum Ausgleich reichte es allerdings nicht. Dafür machte Bielefelds Felix Hagmann mit einem weiteren abgefälschten Treffer der Gastgeber den Sack endgültig zu (84.).

Den Traum von der Tabellenführung kann sich der 1. FC Saarbrücken damit erst einmal abschminken. Er bleibt mit 50 Punkten auf dem zweiten Platz, auch weil der bisherige Tabellendritte Energie Cottbus zeitgleich gegen Hannover 96 II nur ein 2:2 erreicht hat. Gleichzeitig hat Spitzenreiter Dynamo Dresden am Donnerstag noch die Gelegenheit, seine Führung wieder auszubauen.

Für Saarbrücken geht es schon am Freitag zuhause im Ludwigspark weiter. Anpfiff gegen den VfB Stuttgart II ist um 19.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten am 11.03.2025 berichtet.

