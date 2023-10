Rizzuto musste vom Platz Saarbrücken verliert gegen Aue 0:2 Stand: 07.10.2023 18:30 Uhr

Es bleibt dabei: Für den 1. FC Saarbrücken ist im Erzgebirge nichts zu holen. Die Saarländer verloren am Samstag auswärts gegen Erzgebirge Aue klar mit 0:2 - und das in Unterzahl.

mit Informationen von Sven Roland

Nach dem Kantersieg am vergangenen Wochenende gegen Bielefeld und dem späten Unentschieden unter der Woche gegen den VfB Lübeck, stand am Samstag die nächste Aufgabe für den 1. FC Saarbrücken an: Dieses Mal wollte Blau-Schwarz sich auswärts gegen den FC Erzgebirge Aue durchsetzen.

Saarbrücken trifft auf Erzgebirge Aue Am Samstag spielt der FCS gegen Erzgebirge Aue. Es wird sich zeigen, ob das Glück weiterhin auf der Seite des FCS ist.

Keine Chance

Die Bilanz der Saarländer gegen Aue war ernüchternd. In sieben Aufeinandertreffen konnte der FCS gerade mal einen Dreier einfahren. Dieser Sieg ist aber schon 19 Jahre her.

Und dabei bleibt es vorerst auch, denn Saarbrücken konnte im Erzgebirgsstation gegen die Gastgeber keinen Blumentopf gewinnen. Die erste Halbzeit der Partie gestaltete sich noch überwiegend ausgeglichen. Gastgeber Aue war zwar die dominierende Mannschaft, es fehlte jedoch an Präzision. Die Saarbrücker wiederum erarbeiteten sich zwar Chancen, konnten Aue jedoch kaum gefährlich werden.

Gelb-Rot für Rizzuto

Auch die zweite Halbzeit verlief über lange Strecken ausgeglichen und torlos. Calogero Rizzuto, zuvor schon wegen eines Fouls mit einer gelben Karte belegt, sah in der 58. Minute nach einem weiteren Foul Gelb-Rot und musste vom Platz. Er hatte einen Konter von Aue-Spieler Sean Seitz gestoppt.

Zum fehlenden Glück kam dann auch noch Pech dazu: In der 65. Minute ging Aue durch Borys Tashchy verdient in Führung. Sean Seitz besorgte das 2:0 für die Gastgeber (74.). Die Saarländer konnten in Unterzahl nur noch schwer verteidigen.

Über dieses Thema berichtet auch der aktuelle bericht am 07.10.2023 im SR Fernsehen.

