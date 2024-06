Termine bekannt Saarbrücken und Elversberg spielen am 18. August in erster DFB-Pokal-Runde Stand: 13.06.2024 12:08 Uhr

Am 18. August kämpfen sowohl die SV Elversberg als auch der 1. FC Saarbrücken um den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Die Blau-Schwarzen treffen im Ludwigspark auf den FC Nürnberg. Die SV Elversberg spielt auswärts in Hildesheim.

In der ersten Runde des DFB-Pokals 2024/2025 spielen die beiden saarländischen Vereine am selben Tag. Zweitligist SV Elversberg fährt am Sonntag, 18. August, zum Oberligisten VfV Borussia 06 Hildesheim. Der Anstoß im Friedrich-Ebert-Stadion erfolgt um 15.30 Uhr.

1. FC Saarbrücken empfängt Nürnberg

Drittligist 1. FC Saarbrücken empfängt am gleichen Tag den Zweitligisten 1. FC Nürnberg im heimischen Ludwigspark. Das Spiel ist für 13.00 Uhr angesetzt.

Zusammen mit der Mannschaft aus Nürnberg kommt dann auch ein bekanntes Gesicht aus der Region wieder nach Saarbrücken: Der ehemalige Nationalspieler und FCK-Legende Miroslav Klose wird als neuer Trainer des FCN an der Seitenlinie stehen.

Rückblick: DFB-Pokal in diesem Jahr

In diesem Jahr war die DFB-Pokal-Runde für den Drittligisten 1. FC Saarbrücken sehr erfolgreich verlaufen. Die Blau-Schwarzen warfen den Karlsruher SC, den FC Bayern München, Eintracht Frankfurt sowie Borussia Mönchengladbach aus dem Pokal. Erst im Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern war Schluss.

Für Elversberg war die Pokalsaison dagegen schon früh vorbei. Bereits in der ersten Runde musste sich das Team von Trainer Horst Steffen dem 1. FSV Mainz 05 geschlagen geben.

