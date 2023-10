Partie wird live im Ersten übertragen Saarbrücken spielt am 1. November gegen die Bayern im DFB-Pokal Stand: 06.10.2023 15:47 Uhr

Die Spieltermine für die zweite Runde des DFB-Pokals stehen fest. Am 1. November trifft der 1. FC Saarbrücken zu Hause auf den Giganten FC Bayern München. Das Erste zeigt die David-gegen-Goliath-Partie live im Fernsehen – ein kleiner Trost für alle, die beim Ticketverkauf leer ausgehen. Auch hierzu gibt es neue Infos.

Der Deutsche-Fußball-Bund (DFB) hat das Pokalspiel des 1. FC Saarbrücken gegen den FC Bayern München auf den 1. November terminiert. Anstoß im Saarbrücker Ludwigsparkstadion ist um 20.45 Uhr. Die Partie wird live im Ersten übertragen, ab 20.15 Uhr moderieren Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger vor Ort.

Mit dem Rekordmeister wurde den Blau-Schwarzen der wohl schwierigste Gegner zugelost. Dennoch wollen die saarländischen Außenseiter alles geben, um den Zuschauerinnen und Zuschauern ein spannendes Spiel zu bieten und den Bayern den Weg ins Achtelfinale möglichst schwer zu machen, wie FCS-Trainer Rüdiger Ziehl dem SR erklärte.

Detail zum Ticketverkauf für das Top-Spiel

Zudem hat der FCS am Freitag nähere Informationen zum Verkauf von Tickets für das Top-Spiel bekanntgegeben. Demnach wird es verschiedene Phasen geben. Phase eins vom 16. bis 19. Oktober richet sich an Dauerkarteninhaberinnen bzw. -inhaber. Diese können ihren bestehenden Platz in dieser Zeit bestätigen lassen.

In Phase zwei haben alle FCS-Mitglieder vom 19. Oktober bis 23. Oktober die Möglichkeit, genau eine Karte zu kaufen. Mitgliedsanträge, die nach dem 30. September eingegangen sind, werden dabei laut Verein nicht berücksichtigt. In Phase drei vom 24. bis 26. Oktober werden die Tickets, die nach den ersten beiden Phasen noch übrig sind, an FCS-Fanclubs verteilt.

Am 27. Oktober startet dann um 9.00 Uhr Phase vier und damit der freie Verkauf – sofern es dann überhaupt noch Tickets gibt. "Wir sind uns bewusst, dass wir damit die Wünsche aller FCS-Fans bei weitem nicht erfüllen können", schickt der Verein vorweg.

"Wir bitten dennoch um Euer Verständnis, dass es bei einer derart krassen Diskrepanz zwischen begrenztem Platzangebot und überbordender Nachfrage keine zufriedenstellende Lösung geben kann."

Homburg am 31. Oktober gegen Greuther Fürth

Einen Tag vor den Blau-Schwarzen, am 31. Oktober, spielt der letzte verbliebene Regionalligist im DFB-Pokal, FC 08 Homburg, um 18.00 Uhr zu Hause gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Zum Ticketverkauf informiert der Verein nach eigenen Angaben auf seinen offiziellen Kanälen.

Bis dahin bittet er darum, von Ticketanfragen und -reservierungen abzusehen.

