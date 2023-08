Rote Karte bei Spiel gegen Ulm Luca Kerber vom 1. FC Saarbrücken für zwei Liga-Spiele gesperrt Stand: 08.08.2023 16:07 Uhr

Der 1. FC Saarbrücken muss für zwei Liga-Spiele auf seinen Mittelfeldspieler Luca Kerber verzichten. Der 21-Jährige hatte nach einem Foulspiel beim Auswärtsspiel gegen Ulm die rote Karte bekommen.

Der 1. FC Saarbrücken hätte besser in die neue Saison starten können: Nicht nur kamen die Blau-Schwarzen beim Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger SSV Ulm am vergangenen Sonntag nicht über ein Remis hinaus. Sie müssen nun auch zwei Mannschaftsspiele ohne Luca Kerber auskommen.

Bei den beiden Heimspielen gegen Viktoria Köln und gegen den SC Verl wird Trainer Rüdiger Ziehl also nicht auf den 21-Jährigen zurückgreifen können.

Rote Karte für Kerber

Wie das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Dienstag mitteilte, wurde Kerber wegen rohen Spiels gesperrt. Beim Saisonauftakt gegen Ulm bekam er in der 76. Minute wegen eines groben Foulspiels an Dennis Chessa von Schiedsrichter Nicolas Winter die rote Karte und damit den Platzverweis.

In der ersten Runde des DFB-Pokals am Freitag gegen den Karlsruher SC ist Kerber aber spielberechtigt. Der Verein stimmte dem Urteil zu, es ist damit rechtskräftig.

