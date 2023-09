Partie in Nachspielzeit entschieden Homburg verliert gegen Freiberg Stand: 30.09.2023 16:04 Uhr

Der FC Homburg hat in der Regionalliga Südwest am Samstag nicht an die vorangegangenen Siege anknüpfen können. Das Team unterlag mit 1:2 beim SGV Freiberg. Bis kurz vor Schluss sah es noch nach einem Unentschieden aus.

Seit sechs Spielen ist der FC Homburg in der Regionalliga Südwest ungeschlagen. Nach den Siegen gegen Astoria Walldorf und die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart wollte das Team von Trainer Danny Schwarz diese Serie auch gegen den SGV Freiberg fortsetzen.

Der FCH kam gut in die Partie. In der 22. Minute traf Angelos Stavridis zur 1:0-Führung für sein Team. Rund zehn Minuten später gelang dann jedoch David Pisot der Ausgleich für Gastgeber Freiberg. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen.

FCH am Dienstag wieder gefordert

Nach dem Seitenwechsel gelang es zunächst keiner der beiden Mannschaften noch einen Treffer zu erzielen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit sicherte dann jedoch Yannick Osee den Freibergern noch den 2:1-Sieg.

Der FC Homburg musste somit ohne weitere Punkte zurück in die Heimat fahren. Bereits am Dienstag gibt es dann jedoch bereits die nächste Chance für die Mannschaft von Schwarz. Um 14.00 Uhr tritt das Team bei der TSG Balingen an.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 30.09.2023 berichtet.

Mehr zu Fußball im Saarland