Auswärtsspiel am Freitagabend Homburg und Koblenz trennen sich mit 1:1 Stand: 13.10.2023 21:02 Uhr

Punkteteilung am Freitag in der Regionalliga Südwest: Der FC 08 Homburg kam bei seiner Auswärtspartie gegen Tabellenschlusslicht Koblenz nicht über ein Unentschieden hinaus.

Schon in der 12. Minute gingen die Gastgeber aus Koblenz durch Erijon Shaqiri in Führung. Die Grün-Weißen taten sich nach dem frühen Schock schwer, in die Partie zu finden. Etwas aus dem Nichts fiel dann doch der Ausgleichstreffer in der 33. Minute. Nach einem Freistoß von Markus Mendler netzte Fabian Eisele die Kugel zum 1:1 ein.

Das Halbzeitergebnis sollte nach einer torlosen zweiten Hälfte auch das Endergebnis sein – Koblenz und Homburg teilen sich die Punkte. Die Chance auf einen Dreier hat das Team um Cheftrainer Danny Schwarz wieder am Samstag, den 21. Oktober, im heimischen Waldstadion gegen den KSV Hessen. Anpfiff der Partie ist um 14.00 Uhr.

Über dieses Thema haben auch die SR-Hörfunknachrichten am 13.10.2023 berichtet.

