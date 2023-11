Spiel in Neukaledonien Fussballklub US Thionville reist 16.300 Kilometer für Pokalspiel Stand: 16.11.2023 11:59 Uhr

Im französischen Fußballpokal "Coupe de France" kommt es am Samstag zu einer Begegnung der ungewöhnlichen Art: Der Fünftligist US Thionville aus dem Département Moselle tritt gegen Hienghene in Neukaledonien an. Dafür nehmen die Kicker eine Anreise von rund 16.300 Kilometern auf sich.

Am "Coupe de France, dem französischen Pendant des DFB-Pokals, nehmen nicht nur Mannschaften teil, die auf dem europäischen Festland liegen. Auch Mannschaften aus den französischen Übersee-Gebieten sind dabei. Das führt dann schon mal zu kuriosen Begegnungen, für die Mannschaften um den halben Erdball fliegen müssen.

Nun hat es den US Thionville aus dem Département Moselle erwischt. Der Fünftligist muss in der aktuellen Runde gegen den Verein "Hienghene Sport" in Neukaledonien antreten. Neukaledonien liegt im Pazifischen Ozean östlich von Australien.

16.300 Kilometer Anreise

Für das Spiel reisen die Spieler aus Thionville also rund 16.300 Kilometer. Wie verschiedene Medien berichten, sind die Amateurkicker von der Mosel bereits Anfang der Woche aufgebrochen. Das Spiel soll am Samstagmorgen um 5.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden.

Es sei kein Urlaub, sagte Trainer Julien Francois der Zeitung "Le Republicain Lorrain". Man wolle in die nächste Runde. Zum Glück hätten alle Arbeitgeber mitgespielt und den Spielern frei gegeben.

Verband trägt die Kosten

Nach Angaben des Magazins "Kicker" werden die Klubs in Frankreich aber nicht gezwungen, solche Anreisen auf sich zu nehmen. Sie können sich im Vorfeld des Wettbewerbs freiwillig dazu bereit erklären. Zudem trägt der Verband die Kosten für die Reise.

Frankreich hat insgesamt fünf Übersee-Départements: Guadeloupe, Martinique, Französisch-Guayana, Mayotte und La Réunion. Außerdem gibt es zahlreiche Überseegebietskörperschaften zu denen auch Neukaledonien gehört.

Über dieses Thema hat auch der Saartext am 16.11.2023 berichtet.

