Bei Spiel zwischen Köllerbach und Wiesbach Fußball-Trainer gehen aufeinander los: Zwei Anzeigen erstattet Stand: 07.03.2024 12:04 Uhr

Beim Saarlandliga-Spiel zwischen den Sportfreunden Köllerbach und Hertha Wiesbach ist am Mittwochabend ein Streit zwischen den Trainern der beiden Fußball-Teams eskaliert. Vorangegangen waren offenbar Provokationen auf beiden Seiten. Nun laufen zwei Strafanzeigen.

mit Informationen von Steffen Gaa

Beim Fußball-Saarlandliga-Spiel zwischen den Sportfreunden Köllerbach und Hertha Wiesbach ist es am Mittwochabend zu einem Zwischenfall gekommen. Wie die Polizei dem SR bestätigte, gab es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Trainern beider Vereine.

Trainer leicht verletzt

Laut Polizeibericht hat zunächst Wiesbachs Trainer Michael Petry seinem Köllerbacher Kollegen eine Ohrfeige verpasst. Daraufhin hat, dem Bericht zufolge, Köllerbachs Trainer Mergim Kuqi Petry einen Kopfstoß gegeben. Beide Trainer seien leicht verletzt.

Vorausgegangen waren nach Polizeiangaben Provokationen beider Seiten – sie haben nach dem Streit jeweils Strafanzeige erstattet.

Petry sagte dem SR, es sei während des Spiels zu einem Wortgefecht gekommen. Mehr wolle er mit Blick auf die Strafanzeige nicht sagen. Die Sportfreunde Köllerbach waren bislang nicht zu erreichen.

Staatsanwaltschaft entscheidet über Strafverfahren

Der Saarländische Fußball-Verband (SFV) will zunächst den Spielbericht des Schiedsrichters abwarten und bewerten. Danach werde man über das weitere Vorgehen entscheiden, so der Verbandssprecher gegenüber dem SR.

Die Polizei teilte mit, sie werde nun Zeugen und Betroffene befragen. Anschließend werde sie die Akten der Staatsanwaltschaft Saarbrücken übergeben. Diese müsse dann entscheiden, ob sie ein Verfahren eröffnet.

In den vergangenen Monaten war es bei Fußballspielen in der Region mehrfach zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und Übergriffen gekommen. So war etwa im November ein saarländischer Austausch-Schiedsrichter bei einem Spiel in Zweibrücken angegriffen und verletzt worden. Gleiches widerfuhr einem Schiedsrichter im Mai bei einem Kreisliga-Spiel in Merzig-Ballern.

Über dieses Thema hat auch der SAARTEXT am 07.03.2024 berichtet.

