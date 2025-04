Live im SR Fernsehen und im Stream FCS will Englische Woche mit Sieg gegen Osnabrück einläuten Stand: 04.04.2025 19:15 Uhr

Mit dem VfL Osnabrück erwartet den 1. FC Saarbrücken zum Start der Englischen Woche am Samstag das beste Rückrundenteam der 3. Liga. Mit Blick auf die anstehenden Begegnungen meint FCS-Trainer Rüdiger Ziehl: „Jetzt geht es darum, Spiele zu gewinnen“. Der SR überträgt die Partie live.

Kirsten Pfister

Am Samstag treffen im Ludwigspark zwei Welten aufeinander: Der VfL Osnabrück steht zwar in der unteren Tabellenhälfte, aber reitet seit der Winterpause auf einer Erfolgswelle. Der 1. FC Saarbücken erlebt dagegen als Tabellendritter aktuell ein Erfolgsloch. Nach zwei Niederlagen und einem 0:0-Unentschieden in Rostock starten die Saarbrücker deshalb mit Erfolgsdruck in die anstehende Englische Woche.

Ziehl erwartet Spiele „auf Messers Schneide“

Zum Auftakt derselbigen ist die beste Rückrundenmannschaft der Liga im Ludwigspark zu Gast: der VfL Osnabrück. „Sie haben im Winter einiges korrigiert und Spieler dazu geholt“, schätzt FCS-Trainer Rüdiger Ziehl den Gegner ein.

Trotz des Marsches raus aus der Abstiegszone, steht Osnabrück weiterhin in der unteren Tabellenhälfte. Der FCS will dagegen als Tabellendritter um den Aufstieg mitreden. Ziehl betont: „Wir müssen punkten. Letztlich sind es jetzt noch sechs Wochen und da ist jedes Spiel auf Messers Schneide.“

„Wir müssen offensiv eine Schippe drauflegen“

Das 0:0 gegen Hansa Rostock vergangenes Wochenende hat dabei wieder mehr Sicherheit in die FCS-Defensive gebracht, analysiert Maurice Multhaup. Es sei „wichtig für die Mannschaft, dass wir sehen, dass wir nicht immer ein Gegentor bekommen“.

In der Englischen Woche geht es laut Ziehl jetzt darum, auch offensiv wieder eine Schippe draufzulegen. „Es gibt immer wieder Phasen, in denen man eine kleine Delle hat. Die haben wir jetzt und entsprechend müssen wir den Turnaround schaffen“, betont er.

Infos zum Spiel

Wann: Samstag, 5. April 2025, 14.00 Uhr

Wo: Ludwigsparkstadion Saarbrücken

Stream: Live ab 13.58 Uhr im SR Fernsehen und im Livestream auf SR.de

Vasiliadis und Rizzuto wieder fit

Dieser „Turnaround“ soll am besten mit einem Sieg gegen die Niedersachsen eingeläutet werden. Mehr Mut im Ballbesitz und Kreativität wünscht sich Ziehl dafür von seinem Team. In vergangenen Begegnungen hat Osnabrück das dem FCS allerdings oft schwer gemacht. So trennten sich die beiden Teams im Hinspiel beispielsweise mit 1:1.

Spieler und Trainer schauen trotzdem positiv auf die anstehende Aufgabe: „Ich bin guter Dinge, dass die Mannschaft morgen drei Punkte einfahren kann“, erklärt Ziehl und auch Multhaup meint: „Wir sind zu 100 Prozent überzeugt, dass wir die drei Punkte hierbehalten können.“

Personell kann sich Rüdiger Ziehl über wieder mehr Auswahl freuen: „Der Trainingsplatz war voll diese Woche.“ Sebastian Vasiliadis und Calogero Rizzuto sind wieder fit. Neben den Langzeitverletzten fällt einzig Dominik Becker wegen muskulärer Probleme aus.

Anpfiff im Ludwigspark ist am Samstag um 14.00 Uhr. Der SR zeigt das Spiel live ab 13.58 Uhr im Fernsehen und im Stream. Eine Zusammenfassung zum Nachlesen gibt es direkt im Anschluss auf SR.de. Die wichtigsten Spielbilder zur Begegnung zeigt die sportarena am Samstag ab 17.30 Uhr.

